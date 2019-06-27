Происшествия

8 минут назад

Пожар в заповеднике в Усманском районе мог возникнуть из-за поджога

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#пожар #поджог
Пожар в заповеднике в Усманском районе мог возникнуть из-за поджога

Об этом заявил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов.

Причиной пожар в Воронежском заповеднике имени В.М. Пескова мог стать поджог. Об этом заявил директор учреждения Анатолий Тарасов.

25 июня на территории Воронежского заповедника тушили сразу два пожара: первый — на территории Борского лесничества, второй — на территории Усманского лесничества.

- Причина возгорания устанавливается: возможно, это поджог, — отметил Анатолий Тарасов, руководивший операцией по тушению. — На месте возгорания была найдена бутылка и обугленная зажигалка. Мы написали заявление в полицию, которая и займется выяснением обстоятельств возникновения пожара.
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#пожар #поджог

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