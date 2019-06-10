Происшествия

сегодня, 08:34

Четверо молодых людей «обнесли» деревенский дом

3 1243
#кража
1
Четверо молодых людей «обнесли» деревенский дом
9 июня в ОМВД России по Елецкому району обратились два гражданина, 38-ми и 28-ми лет, с заявлением о том, что в деревне Ивановка неизвестные путем выставления оконного стекла из дома по ул.Рабочей совершили кражу двух угло-шлифовальных машинок, дрели, перфоратора и набора инструментов общей стоимостью 12000 рублей.

 УУП совместно с полицейским ОР ППС задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие двое 19-летних граждан, один из которых ранее судим, 21-летний и 18-летний граждане. Расследование проводит ОМВД России по Елецкому району.

3 1243
#кража
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

рыжий клоун.

49 минут назад
Видно у ребят закончились бабосы а колосники горяь.
ответить

..?

сегодня, 08:53
Всегда воровали, а здесь обнесли. Наверное результат ЕГЭ.
ответить

Горожанин

сегодня, 08:38
Так сколько им лет???
ответить

Еще в рубрике

Ура! Каникулы! Школьники попадаются на кражах
#кража
4
Ура! Каникулы! Школьники попадаются на кражах

сегодня, 08:29

Происшествия
В Липецке ночью сгорел автомобиль
#пожар #автомобиль
3
В Липецке ночью сгорел автомобиль

сегодня, 08:10

Происшествия
В Липецке подростки разбили машину
#хулиганство
26
В Липецке подростки разбили машину

сегодня, 07:52

Происшествия
В Грязях два человека серьезно пострадали в ДТП
#дтп
3
В Грязях два человека серьезно пострадали в ДТП

вчера, 21:09

Происшествия
В Липецке утонул 20-летний студент из Дагестана
#происшествие на воде
1
В Липецке утонул 20-летний студент из Дагестана

вчера, 20:34

Происшествия
В Липецке горит садовый дом
#пожар
В Липецке горит садовый дом

вчера, 20:15

Происшествия