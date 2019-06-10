Четверо молодых людей «обнесли» деревенский дом

9 июня в ОМВД России по Елецкому району обратились два гражданина, 38-ми и 28-ми лет, с заявлением о том, что в деревне Ивановка неизвестные путем выставления оконного стекла из дома по ул.Рабочей совершили кражу двух угло-шлифовальных машинок, дрели, перфоратора и набора инструментов общей стоимостью 12000 рублей.



УУП совместно с полицейским ОР ППС задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие двое 19-летних граждан, один из которых ранее судим, 21-летний и 18-летний граждане. Расследование проводит ОМВД России по Елецкому району.



