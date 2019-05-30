В первый день лета Липецк расцветёт

Фестиваль форм озеленения, благоустройства городских территорий и ландшафтного дизайна «Цветущий Липецк» пройдёт с 31 мая по 2 июня на площадке Липецкое городище.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в отдел охраны окружающей среды подано более 20 заявок на участие, основная часть поступила от клуба «Липецкие цветоводы» - они готовы представить композиции из пионов редких форм и окрасок, привезенных из разных районов области. Центр «Экосфера» подготовит композицию из металла, дерева и цветов. Также свои работы презентуют сотрудники детских садов №18 и №83 и липчанка, серьёзно увлекающаяся цветоводством, Татьяна Щербакова.



Монтаж композиций пройдёт 31 мая. А уже утром 1 июня начнётся праздник цветов, в рамках которого состоится конкурс самых оригинальных и творческих работ. Жюри будет работать с 11.00. На 15.00 запланировано награждение. Победителям вручат дипломы и ценные подарки. Также в программе концерт и детский праздник. На следующий день, 2 июня, работы цветоводов начнут демонтировать.



Фестиваль проводится в Липецке впервые в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности.



Мероприятие, призванное поддержать высокий уровень обустройства города, развивать и повышать эстетическое воспитание граждан, а также дарить гостям яркие впечатления и профессиональные знания, организуют парк Победы и отдел охраны окружающей среды администрации города.

