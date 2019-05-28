Общество

6 минут назад

Должников по алиментам заклинал священнослужитель

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#Приставы #УФССП #алименты #церковь #священники
Должников по алиментам заклинал священнослужитель

Мероприятие организовала служба судебных приставов.

Священник храма Живоначальной Троицы иерей Александр Лелека сегодня в здании Управления служба судебных приставом по Липецкой области провел беседу с должниками по алиментам.

Как сообщили в ведомстве, именно УФССП по региону стало инициатором такой необычной встречи, которая проходит уже не в первый раз.

- Большинство граждан, приглашенных на беседу со священнослужителем, безработные, злоупотребляющие спиртными напитками горе-родители, - отметили в пресс-службе управления.

Приставы заявили, что целью мероприятия «является пробуждение сознания и совести нерадивых отцов и матерей». При этом, по словам сотрудников ведомства, находятся те, на кого положительно влияют беседы со священнослужителями и они встают на путь исправления.

Ничего не сообщается лишь о том, какими методами собирали должников на эту встречу и все ли пришли на нее добровольно.

Фото ukropen.net

34
#Приставы #УФССП #алименты #церковь #священники

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