Происшествия

34 минуты назад

Потерявшуюся 82-летнюю бабулю нашли добровольцы ДНД «Патруль»

3 401
#поиск пропавших
Потерявшуюся 82-летнюю бабулю нашли добровольцы ДНД «Патруль»

Обессиленная бабушка упала на ступенях в подъезде

Сегодня, около 13 часа дня в  РОО ДНД "Патруль" поступила информация из полиции о пропаже дезориентированой бабушки 82 лет, которую разыскивала дочь. Бабуля ушла из дома по улице Гагарина.

Доброволец организации Сергей Бессонов в этот момент находился рядом с адресом пропавшей. Обойдя несколько подъездов соседних домов, Сергей обнаружил бабулю лежащую на ступеньках между этажами. Бабушка была жива, но крайне обессилена.

Сергей вызвал "скорую" и полицию, и сам находился рядом с бабушкой до их приезда. Медики забрали старушку в больницу. Родственникам сообщили что бабуля нашлась.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
3 401
#поиск пропавших

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

нейтральный

7 минут назад
По ходу ищут. Я почитал в описании их группы, там что то написано про поиск людей
ответить

Пал Палыч

10 минут назад
О, Патруль...вы ещё и людей ищете?
ответить

Машуко

16 минут назад
Если бабуля "чудная" значит родственникам или соседям как то надо за ней приглядывать..
ответить

Еще в рубрике

Липецкий видеооператор попал в страшную аварию в Доминиканской Республике
#дтп #Доминикана
28
Липецкий видеооператор попал в страшную аварию в Доминиканской Республике

сегодня, 20:12

Происшествия
В Липецке велосипедист попал под автомобиль
#дтп
7
В Липецке велосипедист попал под автомобиль

сегодня, 19:37

Происшествия
В Липецке знакомство потенциальных свах вылилось в драку с поножовщиной
#драка #суд
17
В Липецке знакомство потенциальных свах вылилось в драку с поножовщиной

сегодня, 14:44

Происшествия
В Липецке дерево упало на машину
#дерево #машина
19
В Липецке дерево упало на машину

сегодня, 14:25

Происшествия
17-летняя липчанка украла деньги с банковского счета соседа
#суд #мошенничество
13
17-летняя липчанка украла деньги с банковского счета соседа

сегодня, 12:46

Происшествия
Липецкое УФАС возбудило дело о картельном сговоре
#УФАС #картельный сговор
14
Липецкое УФАС возбудило дело о картельном сговоре

сегодня, 12:12

Происшествия