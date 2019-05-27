Происшествия
34 минуты назад
Потерявшуюся 82-летнюю бабулю нашли добровольцы ДНД «Патруль»
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Обессиленная бабушка упала на ступенях в подъезде
Сегодня, около 13 часа дня в РОО ДНД "Патруль" поступила информация из полиции о пропаже дезориентированой бабушки 82 лет, которую разыскивала дочь. Бабуля ушла из дома по улице Гагарина.
Доброволец организации Сергей Бессонов в этот момент находился рядом с адресом пропавшей. Обойдя несколько подъездов соседних домов, Сергей обнаружил бабулю лежащую на ступеньках между этажами. Бабушка была жива, но крайне обессилена.
Сергей вызвал "скорую" и полицию, и сам находился рядом с бабушкой до их приезда. Медики забрали старушку в больницу. Родственникам сообщили что бабуля нашлась.
Доброволец организации Сергей Бессонов в этот момент находился рядом с адресом пропавшей. Обойдя несколько подъездов соседних домов, Сергей обнаружил бабулю лежащую на ступеньках между этажами. Бабушка была жива, но крайне обессилена.
Сергей вызвал "скорую" и полицию, и сам находился рядом с бабушкой до их приезда. Медики забрали старушку в больницу. Родственникам сообщили что бабуля нашлась.
3 401
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