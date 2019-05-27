Общество

43 минуты назад

Бывший мэр Липецка оказался не самым богатым городским чиновником

8 603
#декларация о доходах #
Бывший мэр Липецка оказался не самым богатым городским чиновником

Бывший глава администрации города Липецка Сергей Иванов заработал в 2018 году меньше 2,1 млн. рублей. Общие доходы председателя департамента по физкультуре и спорту Олега Токарева оказались в 2,1 раза выше — 4,4 млн. рублей.

Чиновники администрации Липецка и члены их семей отчитались о доходах за 2018 год. Самым обеспеченным по итогам прошлого года оказался председатель городского департамента по физкультуре и спорту Олег Токарев, который задекларировал 4 млн. 417,8 тыс. годового дохода, в том числе по основному месту работы он получил 1 млн. 114,6 тыс. рублей. Чуть меньше заработала начальник правового управления города Липецка Анна Деева — ее доход составил 4 млн. 404,7 тыс. рублей, из которых по основному месту деятельности получила 1 млн. 309 тыс. рублей. Год назад ее доход был 1 млн. 121,6 тыс. рублей. В тройку самых богатых начальников городской администрации вошел начальник отдела мобилизационной подготовки Олег Сторожук: он отчитался о доходах в размере 3 млн. 317,7 тыс. рублей, из которых 1 млн. 87,3 тыс. рублей — по основному месту работы. Год назад Олег Сторожук задекларировал 2 млн. 932,5 тыс. рублей. 

Бывший мэр Липецка Сергей Иванов отчитался о доходе в 2 млн. 75,9 тыс. рублей — за год его заработки увеличились на 139,1 тыс. рублей. 

8 603
#декларация о доходах #

Комментарии (8)

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Иван

9 минут назад
Чиновники больший доход имеют не от основной работы. Поэтому и не утруждают себя этой работой за результаты своей деятельности не переживают поэтому и скачут с места на место.
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Ели пукали

14 минут назад
сегодня ехал по Советской, все бордюры отбиты, как буд-то танком били, и что, Не ВИНОВАТ?
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Захар

15 минут назад
Артамонов поприжал немного этот тирбунский козлятник.
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Ахламонов

15 минут назад
Какой он нищеброд. Вот 190 миллионов это не плохо, но может быть и лучше.
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Народ должен знать сколько зарабатывают слуги

25 минут назад
липчане, инфо о доходах наших слуг здесь - http://lipetskcity.ru/root/documents/borba_s_korrupciej/svedenija_o_dohodah
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матвей

32 минуты назад
А своровал кто сколько , опубликуется или нет
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...

32 минуты назад
и как выяснилось далеко не самым умным...
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!

38 минут назад
ему ещё сосать и сосать палец
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