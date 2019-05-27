Бывший мэр Липецка оказался не самым богатым городским чиновником

Бывший глава администрации города Липецка Сергей Иванов заработал в 2018 году меньше 2,1 млн. рублей. Общие доходы председателя департамента по физкультуре и спорту Олега Токарева оказались в 2,1 раза выше — 4,4 млн. рублей.

Чиновники администрации Липецка и члены их семей отчитались о доходах за 2018 год. Самым обеспеченным по итогам прошлого года оказался председатель городского департамента по физкультуре и спорту Олег Токарев, который задекларировал 4 млн. 417,8 тыс. годового дохода, в том числе по основному месту работы он получил 1 млн. 114,6 тыс. рублей. Чуть меньше заработала начальник правового управления города Липецка Анна Деева — ее доход составил 4 млн. 404,7 тыс. рублей, из которых по основному месту деятельности получила 1 млн. 309 тыс. рублей. Год назад ее доход был 1 млн. 121,6 тыс. рублей. В тройку самых богатых начальников городской администрации вошел начальник отдела мобилизационной подготовки Олег Сторожук: он отчитался о доходах в размере 3 млн. 317,7 тыс. рублей, из которых 1 млн. 87,3 тыс. рублей — по основному месту работы. Год назад Олег Сторожук задекларировал 2 млн. 932,5 тыс. рублей.



Бывший мэр Липецка Сергей Иванов отчитался о доходе в 2 млн. 75,9 тыс. рублей — за год его заработки увеличились на 139,1 тыс. рублей.



