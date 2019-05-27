Общество

сегодня, 16:48

Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке

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#поджег #дебош #
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Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке

По факту инцидента проводится проверка

Сегодня ночью в Липецке на улице Гагарина семейная ссора закончилась повреждением имущества.

Как стало известно GOROD48, женщина обратилась в полицию на своего сожителя, которого сотрудники полиции доставили в отдел. По возвращении из райотдела он решил отомстить: поджег дверь и разбил стекла в ее автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на данный момент зарегистрировано несколько заявлений от гражданки. Теперь в инциденте разбирается участковый.

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#поджег #дебош #
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Комментарии (10)

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Сергей 13

43 секунды назад
Мохнатый пельмень, золотые слова.Но сначала обязательно обоссать этого задрота.
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Мохнатый пельмень

11 минут назад
Женщина, брось этого мудака. Купи себе вибратор, дешевле батарейки менять. Убьет ведь следующий раз.
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такСИСТКА анжелика

24 минуты назад
Ыыы, а чё такое то волосатай пельмень,он ещё пельмени украл ? А почему они волосатые? Брак что ли?
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Ыыы

39 минут назад
За волосатый пельмень можете сесть по *
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ЧЧЧ

43 минуты назад
Ет вот ейтот ржавый хлам - машина?
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такСИСТКА анжелика

52 минуты назад
На чем же теперь пипецкое быдло катать будя?
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БРАТВА

58 минут назад
ПЕТУХ
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Аноним

сегодня, 17:16
куплю
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Отелло

сегодня, 17:04
Блин
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ктото

сегодня, 17:04
Жаль пострадавшую даму. Ушлепка не осудят,деньги не взыщет.Сидеть точно не будет,по этим статьям с порчей имущества,штраф от государства,это максимум.Полгода назад подобное было.Особенно если 3 отдел и его участковые заниматься будут,то заведомо крах.Такие у@бки с которых взять нечего,государством защищены.
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