Общество
сегодня, 16:48
Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке
По факту инцидента проводится проверка
Сегодня ночью в Липецке на улице Гагарина семейная ссора закончилась повреждением имущества.
Как стало известно GOROD48, женщина обратилась в полицию на своего сожителя, которого сотрудники полиции доставили в отдел. По возвращении из райотдела он решил отомстить: поджег дверь и разбил стекла в ее автомобиле.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на данный момент зарегистрировано несколько заявлений от гражданки. Теперь в инциденте разбирается участковый.
Как стало известно GOROD48, женщина обратилась в полицию на своего сожителя, которого сотрудники полиции доставили в отдел. По возвращении из райотдела он решил отомстить: поджег дверь и разбил стекла в ее автомобиле.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на данный момент зарегистрировано несколько заявлений от гражданки. Теперь в инциденте разбирается участковый.
Сергей 13
Мохнатый пельмень
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ЧЧЧ
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