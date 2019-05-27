Сожитель поджег дверь и разбил машину возлюбленной в Липецке

По факту инцидента проводится проверка

Сегодня ночью в Липецке на улице Гагарина семейная ссора закончилась повреждением имущества.



Как стало известно GOROD48, женщина обратилась в полицию на своего сожителя, которого сотрудники полиции доставили в отдел. По возвращении из райотдела он решил отомстить: поджег дверь и разбил стекла в ее автомобиле.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на данный момент зарегистрировано несколько заявлений от гражданки. Теперь в инциденте разбирается участковый.



