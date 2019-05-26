Общество
57 минут назад
В Липецкой области почтили память добровольца, погибшего на Донбассе
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5 лет назад ополчение Донбасса вместе с российскими добровольцами приняли бой в Донецком аэропорту
Сегодня в селе Головщино Грязинского района в доме родителей 23-летнего Дмитрия Королева, погибшего бое за Донецкий аэропорт, собрались родные и близкие семьи, друзья и знакомые, представители ЛРО "Землячество Донбасса", чтобы почтить его память.
Друзья, родственники, и совсем незнакомые семьи Королевых люди, посетили могилу Дмитрия на местном кладбище, возложили венки, почтили память ополченца минутой молчания.
По окончании липецкой школы №2, Дмитрий Королев поступил в Бугурусланское летное военное училище, но проучился недолго. Не прошел очередную медкомиссию, где медики выявили него не очень опасное, но все же заболевание, связанное с сердцем. Дмитрий вернулся в Липецк, поступил на исторический факультет ЛГПУ. Но и там проучился всего два курса, взял академический отпуск и ушел в армию.
- В армию уходил, можно сказать, тайком от нас, - рассказывала GOROD48 его мать, Ольга. – Не говорил ни о комиссиях, ни о повестках, а то бы я постаралась как-нибудь туда его не пустить, у него ведь в училище обнаруживали болезнь сердца. Но он поставил нас перед фактом, и ушел служить…
Служил Дмитрий Королев в разведроте мотострелковой части. А после дембеля не стал возвращаться в университет и пошел работать.
- Димка не только был книгочей, он и спортом занимался, - рассказывает его отец, Андрей Королев. - Не выпивал, не курил, занимался боевом самбо в спорткоплексе «Динамо»…
«На фронт» ушел Дмитрий Королев списавшись с такими же добровольцами. Родители Дмитрия говорят, что воевать парень отправился бесплатно, за идею.
- Где-то до двадцатых чисел мая 2014-го связь с Димкой была, он говорил нам, что он в Москве, что у него все отлично, развлекается и ест шашлыки, - рассказывает отец, Андрей Королев. – А потом прямая связь пропала, и он стал нам присылать только СМСки, причем с разных телефонов. Один номер мы «пробили», он оказался уфимским. В другой раз написал в СМСке, что он в Иркутске, но попросил по этому номеру ему не звонить.
Уже позже родители выяснили, что номер украинский…
После этого Андрей и Ольга Королевы заподозрили неладное. Но от Дмитрия уже не было никаких известий. Родители стали обзванивать номера, с каких приходили СМСки. Один из номеров однажды ответил. Как раз тот самый номер, зарегистрированный в Уфе. Взявший трубку человек признался матери Дмитрия Королева, что только что прибыл с Украины, с ранением, лечится.
- Он рассказал, что 26 мая был бой, но сказал, что их группа вышла из аэропорта в Донецке. Он сообщил, что видел нашего Диму живым, - рассказывает Ольга Королева. – Но также сказал, что позвонит ребятам и узнает, что там и как. Затем он нам перезвонил, и сообщил, что Дима жив, но у него легкие ранения. Он так нам убедительно все рассказывал, что, мол, Диме оказали помощь, и он в боях не участвует… А потом был звонок от представителя Донецкой народной Республики, который рассказал, что наш Дима погиб… Представитель ДНР сказал, что сомнений быть не может, Диму опознали сослуживцы. Также представитель ДНР рассказал, что Дима был самым молодым в команде, ему даже дали прозвище Малой. А мне так хотелось ему крикнуть: так зачем же вы в бой бросили молодого пацана?! …Но что толку теперь кричать? Потом мы просили, если возможно, прислать фотографию мертвого Димы, на познание. Нам прислали. Сомнений быть не могло – это он. Дима был вывезен из боя за донецкий аэропорт сразу, и он попал в городской морг, поэтому его тело не подверглось изменениям.
Погиб Дмитрий Королев от осколочного ранения в грудь.
В год гибели Дмитрия Королева, один из лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков вручил родителям награду - медаль "За боевые заслуги".
Друзья, родственники, и совсем незнакомые семьи Королевых люди, посетили могилу Дмитрия на местном кладбище, возложили венки, почтили память ополченца минутой молчания.
По окончании липецкой школы №2, Дмитрий Королев поступил в Бугурусланское летное военное училище, но проучился недолго. Не прошел очередную медкомиссию, где медики выявили него не очень опасное, но все же заболевание, связанное с сердцем. Дмитрий вернулся в Липецк, поступил на исторический факультет ЛГПУ. Но и там проучился всего два курса, взял академический отпуск и ушел в армию.
- В армию уходил, можно сказать, тайком от нас, - рассказывала GOROD48 его мать, Ольга. – Не говорил ни о комиссиях, ни о повестках, а то бы я постаралась как-нибудь туда его не пустить, у него ведь в училище обнаруживали болезнь сердца. Но он поставил нас перед фактом, и ушел служить…
Служил Дмитрий Королев в разведроте мотострелковой части. А после дембеля не стал возвращаться в университет и пошел работать.
- Димка не только был книгочей, он и спортом занимался, - рассказывает его отец, Андрей Королев. - Не выпивал, не курил, занимался боевом самбо в спорткоплексе «Динамо»…
«На фронт» ушел Дмитрий Королев списавшись с такими же добровольцами. Родители Дмитрия говорят, что воевать парень отправился бесплатно, за идею.
- Где-то до двадцатых чисел мая 2014-го связь с Димкой была, он говорил нам, что он в Москве, что у него все отлично, развлекается и ест шашлыки, - рассказывает отец, Андрей Королев. – А потом прямая связь пропала, и он стал нам присылать только СМСки, причем с разных телефонов. Один номер мы «пробили», он оказался уфимским. В другой раз написал в СМСке, что он в Иркутске, но попросил по этому номеру ему не звонить.
Уже позже родители выяснили, что номер украинский…
После этого Андрей и Ольга Королевы заподозрили неладное. Но от Дмитрия уже не было никаких известий. Родители стали обзванивать номера, с каких приходили СМСки. Один из номеров однажды ответил. Как раз тот самый номер, зарегистрированный в Уфе. Взявший трубку человек признался матери Дмитрия Королева, что только что прибыл с Украины, с ранением, лечится.
- Он рассказал, что 26 мая был бой, но сказал, что их группа вышла из аэропорта в Донецке. Он сообщил, что видел нашего Диму живым, - рассказывает Ольга Королева. – Но также сказал, что позвонит ребятам и узнает, что там и как. Затем он нам перезвонил, и сообщил, что Дима жив, но у него легкие ранения. Он так нам убедительно все рассказывал, что, мол, Диме оказали помощь, и он в боях не участвует… А потом был звонок от представителя Донецкой народной Республики, который рассказал, что наш Дима погиб… Представитель ДНР сказал, что сомнений быть не может, Диму опознали сослуживцы. Также представитель ДНР рассказал, что Дима был самым молодым в команде, ему даже дали прозвище Малой. А мне так хотелось ему крикнуть: так зачем же вы в бой бросили молодого пацана?! …Но что толку теперь кричать? Потом мы просили, если возможно, прислать фотографию мертвого Димы, на познание. Нам прислали. Сомнений быть не могло – это он. Дима был вывезен из боя за донецкий аэропорт сразу, и он попал в городской морг, поэтому его тело не подверглось изменениям.
Погиб Дмитрий Королев от осколочного ранения в грудь.
В год гибели Дмитрия Королева, один из лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков вручил родителям награду - медаль "За боевые заслуги".
337
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