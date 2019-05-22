Пенсионеру вернули угнанный автомобиль

И разыскали самих угонщиков.

С заявлением об угоне в полицию Тверской области обратился 57-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что со двора его дома пропала принадлежащая ему легковая автомашина отечественного производства. Ориентировку на автотранспорт передали личному составу городского УМВД.



Вскоре полицейские получили оперативную информацию о возможном местонахождении похищенного автомобиля и личности предполагаемого подозреваемого в угоне. Им оказался 58-летний житель областного центра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он сознался в преступлении.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона, сообщает УМВД по Тверской области.