В России

44 минуты назад

Пенсионеру вернули угнанный автомобиль

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#угон
Пенсионеру вернули угнанный автомобиль

И разыскали самих угонщиков.

С заявлением об угоне в полицию Тверской области обратился 57-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что со двора его дома пропала принадлежащая ему легковая автомашина отечественного производства. Ориентировку на автотранспорт передали личному составу городского УМВД.

Вскоре полицейские получили оперативную информацию о возможном местонахождении похищенного автомобиля и личности предполагаемого подозреваемого в угоне. Им оказался 58-летний житель областного центра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он сознался в преступлении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона, сообщает УМВД по Тверской области.
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#угон

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