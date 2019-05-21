Происшествия

сегодня, 18:01

Над центром Липецка поднялся столб черного дыма

11 3686
#пожар
2
Над центром Липецка поднялся столб черного дыма

Горит мусор в недостроенном коттеджном поселке.

Сегодня около 18.00 в Липецке на улице Карла Маркса вспыхнул пожар. К месту возгорания уже направили отделение пожарной части.

Огромное черное облако поднимается над районом "солдатского" пляжа.  По данным GOROD48, горит мусор (старые покрышки) на территории недостроенного коттеджного посёлка. Корреспондент нашего сайта насчитал четыре источника возгорания, что может указывать на поджог мусора.

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Пожар видно из многих районов Липецка.

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#пожар
2

Комментарии (11)

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Да ,,,

6 минут назад
покрышки это мелочь , прогорят и всё , а комбинат лисинский это система которая днём , а особенно ночью из дня в день травит народ , вот что страшно и опасно.
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Animal planet.

11 минут назад
Дебилы,и так каждую ночь комбинат,,выбрасывает сероводород,так ещё какой то конченный придурь,своим скудным умом,поджёг резиновые покрышки.
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1

13 минут назад
Артем, дебилы так говорят, про трубу.
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1

15 минут назад
Это новый завод по переработке покрышек запустили.
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С улицы Первомайской видно

25 минут назад
Что что-то горит или в Нижнем парке или за ним...
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Артем

31 минуту назад
Не покрышки, зеваки говорят газовая труба, другие пропан под давлением взорвался
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Artem

33 минуты назад
При мне поднялся, реагирует сайт на ура, молодцы, прошло 15минут
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Ганс

47 минут назад
Горит конопляное поле на Зелёном острове.Видел с автобуса.
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Freid

52 минуты назад
Горит кузнечная 12 крыша !!!
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Фидор комар

54 минуты назад
Это пятерка исправительная горит к чертям собачьим
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