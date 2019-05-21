Над центром Липецка поднялся столб черного дыма

Горит мусор в недостроенном коттеджном поселке.

Сегодня около 18.00 в Липецке на улице Карла Маркса вспыхнул пожар. К месту возгорания уже направили отделение пожарной части.Огромное черное облако поднимается над районом "солдатского" пляжа. По данным GOROD48, горит мусор (старые покрышки) на территории недостроенного коттеджного посёлка. Корреспондент нашего сайта насчитал четыре источника возгорания, что может указывать на поджог мусора.Пожар видно из многих районов Липецка.