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Липецкая вечЁрка: волна «минирований», нелепая смерть и звездный партнер
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 13 мая.
Звонки о минировании зданий – это сегодня главная тема дня. В конце рабочего дня в Липецке из-за сообщений о возможных взрывах пришлось эвакуировать сокольский и центральный автовокзалы, железнодорожный вокзал, кассы аэропорта и сам аэропорт "Липецк", торговые центры "Сити", "Европа" на Советской, "Малибу". В течение часа все сигналы были проверены: Евгения Уваркина рапортовала о том, что угрозы не подтвердились – липчане вне опасности. К шести вечера оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято.
Свыше полусотни комментариев получило сообщение об обстоятельствах смерти отца пятерых детей в поселке ЛТЗ. По версии следствия, погибший от двух неудачных ударов мужчина был пьян и сам спровоцировал конфликт с подвозившим его и супругу таксистом. Последний и поколотил пьяного пассажира. Вскрытие установило причину смерти: закрытая черепно-мозговая травма. Во многом такой исход был спровоцирован особенностями строения черепа потерпевшего: у него оказались тонкими кости, и удары кулаками в висок стали смертельными.
Кто бы мог подумать, но в лидерах по обсуждению - тема борьбы с проституцией. Липчане несколько удивлены тем, зачем закрывать местные разделы сайтов жриц любви. Свое мнение высказала почти сотня читателей.
Тем временем липчанин Кирилл Калинин стал партером для Дианы Арбениной. Известный радиоведущий принял участие в съемках нового клипа певицы на песню «Рингтоном». Кирилл Калинин появляется в первой сцене ролика. Липчанину выпала роль журналиста, ищущего жареные факты.
Свыше полусотни комментариев получило сообщение об обстоятельствах смерти отца пятерых детей в поселке ЛТЗ. По версии следствия, погибший от двух неудачных ударов мужчина был пьян и сам спровоцировал конфликт с подвозившим его и супругу таксистом. Последний и поколотил пьяного пассажира. Вскрытие установило причину смерти: закрытая черепно-мозговая травма. Во многом такой исход был спровоцирован особенностями строения черепа потерпевшего: у него оказались тонкими кости, и удары кулаками в висок стали смертельными.
Кто бы мог подумать, но в лидерах по обсуждению - тема борьбы с проституцией. Липчане несколько удивлены тем, зачем закрывать местные разделы сайтов жриц любви. Свое мнение высказала почти сотня читателей.
Тем временем липчанин Кирилл Калинин стал партером для Дианы Арбениной. Известный радиоведущий принял участие в съемках нового клипа певицы на песню «Рингтоном». Кирилл Калинин появляется в первой сцене ролика. Липчанину выпала роль журналиста, ищущего жареные факты.
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