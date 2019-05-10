Липецкие студенты – сильнейшие в «Серебряной лиге» при помощи игроков ЛКС

Лучший бомбардир нашей команды в Высшей лиге Павел Назаров забил больше всех и в студенческом первенстве.

Сборная Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) стала победителем турнира «Мини-футбол в вузы!» в Серебряной лиге.

Серебряная лига – аналог первого дивизиона, студенческий мини-футбол в нашей стране разделен на Золотую, Серебряную и Бронзовую лиги.

В финале липчане встретились с принципиальными соперниками из Воронежского государственного технического университета. Основное время завершилось вничью – 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались липецкие студенты.

Как стало известно GOROD48, на групповой стадии липчане победили команду Мордовского педагогического института (Саранск) – 12:1, затем выиграли и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (Псковская область) – 8:1. Далее в 1/8 финала липчане не смогли выявить в основное время победителей в игре с командой Чувашского государственного университета (Чебоксары), основное время закончилось вничью – 2:2, а пенальти точнее исполнили игроки ЛГТУ. В четвертьфинале наши студенты были сильнее команды Петрозаводского государственного университета – 3:3 в основное время, 5:4 по пенальти. В полуфинале наша команда одержала победу над соперниками из Нижегородского педагогического госуниверситета – 3:2.

Третье место в турнире заняла команда Алтайского государственного педагогического университета, победившая в «бронзовом» матча нижегородцев – 1:1, пен – 2:1.

Команда ЛГТУ в прошлом выступала и в Высшей лиге чемпионата России, но там стать гордостью липецкого спорта ей было не суждено. ЛГТУ-Липецк занял последнее место, проигрывая почти всем с двузначным счетом, а итоговая разница забитых и пропущенных мячей за сезон навсегда станет «черной страницей» в истории – 81-176 (не опечатка!).

Секрет нынешнего успеха оказался прост: команда университета взяла в аренду трех футболистов липецкого ЛКС (президент - Алексей Гречишников), который в год дебюта занял 9-е место в «вышке». Игроки главной команды области внесли ключевой клад в общий успех: Павел Назаров забил в общей сложности 6 мячей, Андрей Хромых – 5, Илья Бочаров – 4. Т.е. почти половина всех мячей родилась при помощи игроков ЛКС, а если считать и голевые передачи – то почти все.

В итоге «строители» принесли рояль тем, кто сегодня играет на нем победный марш.

Остальные же игроки ЛКС вчера в День Победы поздравляли ветеранов, дарили подарки и показывали, что большой спорт может быть социально ответственным.





