Общество

46 минут назад

В Липецке под машину попал пешеход

3 986
#ДТП #пешеход
В Липецке под машину попал пешеход

Водитель утверждает, что он сам прыгнул на его автомобиль.

Сегодня в Липецке на улице Папина напротив дома 21/3 автомобиль «Приора» сбил пешехода. 

Им оказался 25-летний мужчина. На место прибыла бригада «скорой помощи». В сопровождении врачей он проследовал в машину.

Тем временем водитель автомобиля рассказал «GOROD48», что пешеход сам прыгнул на его машину, когда он проезжал в районе нерегулируемого пешеходного перехода. 
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#ДТП #пешеход

Комментарии (3)

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Ирина

11 минут назад
Господа!! Весеннее обострение!
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Ttt

17 минут назад
Заниженная, тонированная...
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Иван

20 минут назад
очередное дите, в затонированном пылесосе с молоком на губах
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