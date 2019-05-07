В Липецке под машину попал пешеход

Водитель утверждает, что он сам прыгнул на его автомобиль.

Сегодня в Липецке на улице Папина напротив дома 21/3 автомобиль «Приора» сбил пешехода.



Им оказался 25-летний мужчина. На место прибыла бригада «скорой помощи». В сопровождении врачей он проследовал в машину.



Тем временем водитель автомобиля рассказал «GOROD48», что пешеход сам прыгнул на его машину, когда он проезжал в районе нерегулируемого пешеходного перехода.