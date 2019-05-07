В Ельце бесследно пропала пенсионерка

Женщина может быть дезориентирована.

Вечером 6 мая в Ельце пропала 87-летняя Людмила Куликова. Известно, что вчера женщина вышла из дома по улице Мясного в сторону Ольшанского кладбища и исчезла. До настоящего времени её местонахождение не установлено.Приметы пропавшей: на вид 80 лет, худощавого телосложения. Одета: куртка демисезонная бежевого цвета, брюки чёрные, чёрные туфли, на голове вязаный берет голубого цвета. Возможно женщина дезориентирована.Всех, кто видел пропавшую или имеет какую-либо информацию о местонахождении Людмилы Куликовой, просят позвонить волонтерам или в полицию.Волонтеры готовы выйти на поиски пропавшей женщины. Сбор добровольцев объявлен у Ольшанской церкви сегодня в 18 часовФорма одежды - лес. С собой рекомендуют захватить перекус и средства защиты от клещей. Справки по телефону 8-961-600-55-40 (Антон).