Происшествия

сегодня, 15:18

В Ельце бесследно пропала пенсионерка

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#пропавшие без вести
В Ельце бесследно пропала пенсионерка

Женщина может быть дезориентирована.

Вечером 6 мая в Ельце пропала 87-летняя Людмила Куликова. Известно, что вчера женщина вышла из дома по улице Мясного в сторону Ольшанского кладбища и исчезла. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 80 лет, худощавого телосложения. Одета: куртка демисезонная бежевого цвета, брюки чёрные, чёрные туфли, на голове вязаный берет голубого цвета. Возможно женщина дезориентирована.


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Всех, кто видел пропавшую или имеет какую-либо информацию о местонахождении Людмилы Куликовой, просят позвонить волонтерам или в полицию.

Волонтеры готовы выйти на поиски пропавшей женщины. Сбор добровольцев объявлен у Ольшанской церкви сегодня в 18 часов
Форма одежды - лес. С собой рекомендуют захватить перекус и средства защиты от клещей. Справки по телефону 8-961-600-55-40 (Антон).
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#пропавшие без вести

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