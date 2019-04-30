В России

35 минут назад

Следственный комитет заинтересовался удушением мальчика в супермаркете

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Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области организовали доследственную проверку по факту нападения неизвестного на мальчика в супермаркете города Юрга. Об этом сообщает VSE42.RU.

Специалисты подчеркнули, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

– По факту происшествия проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают участников и все обстоятельства инцидента, – рассказали корреспонденту VSE42.Ru в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

Ранее была опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина подошел к мальчику и начал его душить около продуктовых полок.



В настоящее время идет розыск злоумышленника. Местные жители отмечают, что неизвестный мужчина не первый раз угрожает жизни посетителей магазинов.

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