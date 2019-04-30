Водитель изъял «треногу» у оператора и повез ее в ГИБДД

28 апреля на 15-м километре автодороги Липецк —Грязи водитель изъял радарный комплекс у оператора и повез его в ГИБДД, но почему-то проехал мимо здания. Теперь водителю грозит уголовная ответственность за гарбежд.

Случай произошедший 28 апреля на грязинской трассе описывает сегодня пресс-служба Управление дорог и транспорта Липецкой области:

«28 апреля на 15-м километре автодороги Липецк —Грязи к оператору, караулившему передвижной фоторадарный комплекс, подъехала белая «Приора». Из автомобиля вышел мужчина, и потребовал убрать радар с обочины: «Давай, мужик, сворачивайся, и уезжай отсюда!». Мужчина, карауливший «треногу», ответил, что находится на рабочем месте, и никуда уезжать не намерен. Во время перепалки оператор сообщил водителю «Приоры», что тот не имеет права прикасаться к фоторадарному комплексу, поскольку прибор якобы является имуществом ГИБДД.

Скандалист позвонил в ГИБДД и спросил, являются ли её сотрудники владельцами радара, на что получил отрицательный ответ. «Тогда я изымаю радар и везу его к вам», – сообщил мужчина блюстителям дорожного порядка, забрал фоторадарный комплекс, забросил его в багажник «Приоры» и уехал с места происшествия. Оператор действовал по инструкции: не стал сопротивляться, позвонил в полицию и сообщил об открытом хищении. Через несколько часов белая «Приора» была задержана на улице Циолковского – её водитель с радаром в багажнике почему-то проехал мимо ГИБДД. Сейчас с делом разбирается прокуратура, ГИБДД оказывает всяческое содействие. Следователю предстоит изучить все детали произошедшего, чтобы предъявить обвинение. Подозреваемому грозит статья за грабёж, а по этой статье можно получить до четырёх лет лишения свободы. До особо крупного размера дело не дотягивает — стоимость передвижного фоторадарного комплекса КРИС-П едва превышает полмиллиона рублей».

Радары действительно не являются собственностью ГИБДД, поясняют в управлении дорог и транспорта, дорогостоящее оборудование принадлежит администрация Липецкой области, на праве оперативного ведения радарами распоряжается ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Поступления от штрафов, зафиксированных радарными комплексами, пополняют дорожный фонд региона.

– У нас еженедельно регистрируются жалобы арендаторов радарных комплексов, – рассказал начальник отдела фотовидеофиксации ОКУ «Агентство автотранспрота Липецкой области» Валентин Дмитриев. – Только за последнюю неделю зарегистрировано три конфликта с водителями, один из которых завершился открытым похищением оборудования. Нередко происходят драки, водители даже портят машины операторов. Мы намерены очень жёстко пресекать нападения на наших сотрудников. Каждый должен понимать, что за похищение дорогостоящего имущества, стоящего на балансе администрации области, он будет нести уголовную и административную ответственность.



