В Липецке снова дважды отключат горячую воду

В общей сложности жителей многоквартирных домов оставят без горячей воды на месяц.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепекин рассказал об итогах закончившегося 22 апреля отопительного сезона.



По словам чиновника, отопительный сезон обошёлся без крупных аварий. Вместе с тем, в многоквартирных домах случилось 349 порывов на сетях теплоснабжения и 344 - на водопроводах, а также 328 аварийных отключения высоковольтных электросетей.



В межсезонье, до начала нового отопительного периода, в Липецке за счёт бюджетных средств будут реконструированы котельные "Стратегия", "Подгорное", "108 квартал" в Северном Руднике котельной на улице Энгельса. На эти цели выделены 60,6 млн рублей.



Подготовка к новому отопительному сезону начнётся уже после майских праздников. Первой 6 мая отключат котельную "Привокзальная". Затем поэтапно отключат Юго-Западную котельную, ТЭЦ, Северо-Западную котельную. Ресурсоснабжающие организации летом заменит 19 км тепловых сетей.



Горячую воду липчанам, как обычно, весной и летом отключат дважды. К гидравлическим испытаниям департамент ЖКХ мэрии пообещал отнестись особенно внимательно, закрепив за каждым многоквартирным домом конкретного чиновника.

