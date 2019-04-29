Общество

сегодня, 10:43

В Липецке снова дважды отключат горячую воду

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#Отопление #горячая вода
В Липецке снова дважды отключат горячую воду

В общей сложности жителей многоквартирных домов оставят без горячей воды на месяц. 

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепекин рассказал об итогах закончившегося 22 апреля отопительного сезона.

По словам чиновника, отопительный сезон обошёлся без крупных аварий. Вместе с тем, в многоквартирных домах случилось 349 порывов на сетях теплоснабжения и 344 - на водопроводах, а также 328 аварийных отключения высоковольтных электросетей. 

В межсезонье, до начала нового отопительного периода, в Липецке за счёт бюджетных средств будут реконструированы котельные "Стратегия", "Подгорное", "108 квартал" в Северном Руднике котельной на улице Энгельса. На эти цели выделены 60,6 млн рублей. 

Подготовка к новому отопительному сезону начнётся уже после майских праздников. Первой 6 мая отключат котельную "Привокзальная". Затем поэтапно отключат Юго-Западную котельную, ТЭЦ, Северо-Западную котельную. Ресурсоснабжающие организации летом заменит 19 км тепловых сетей. 

Горячую воду липчанам, как обычно, весной и летом отключат дважды. К гидравлическим испытаниям департамент ЖКХ мэрии пообещал отнестись особенно внимательно, закрепив за каждым многоквартирным домом конкретного чиновника. 
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#Отопление #горячая вода

Комментарии (2)

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Липчанин

29 минут назад
КОТЕЛЬНУЮ НА ЭНГЕЛЬСА ТОЛЬКО ПОСТРОИЛИ ,РАБОТАЕТ ВТОРОЙ СЕЗОН , ЛУЧШЕ БЫ В ДОМЕ ТРУБЫ ПОМЕНЯЛИ -ГНИЛЫЕ ВСЕ.
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Хи-хи

46 минут назад
Интересные вы, граждане, с той стороны общей жизни. Было объявлено о , фактически , мошеннической схеме начислений от КВАДРА. Где результаты? Как только отключилось отопление от КВАДРА, так упала и температура и давление в общей сети горячего водоснажения. Тарифы должны быть включены "летние". Но этого никогда не было. Собсно, от ЛГЭК тоже никаких добры плюшек не было. Но там ребята слямзили всё хорошее и начали разпродавать всё оставшееся.
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