Взрослые каратисты вели за собой молодежь в «Молодежном» (ФОТО)

В Липецке прошли крупные соревнования по синкекусинкай.

В липецком дворце спорта «Молодежный» прошел межрегиональный турнир по каратэ, который собрал 250 бойцов из Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей, а также Краснодарского края.







Соревнования проводились в различных возрастных группах, начиная от юношей и девушек и заканчивая взрослыми.







Наш регион представляли бойцы клуба «Белый тигр» из Липецка, Ельца, Задонска, Грязей, Льва Толстого.



Липчане на домашнем турнире не остались без наград, причем младших одноклубников вели за собой взрослые мастера.







Чемпионами соредии мужчин стали Ярослав Шалимов (до 65 кг), Петр Колчев из Задонска (до 80 кг) и Лазизбек Шодиев (свыше 80 кг).

Среди женщин первенствовала Дарья Кононова из Грязей в абсолютной весовой категории, причем воспитаннице тренера Эдуарда Саргсяна исполнилось всего 16 лет.







Среди девушек 14-15 лет первой в весе до 50 кг стала Алина Шацких, среди юношей того же возраста в весе до 55 кг всех победил Кэнан Насиров, для которого эти соревнования стали «разведкой боем» перед главным стартом года – первенством России 6 мая в Москве.







Среди юношей 12-13 лет на высшую ступень пьедестала почета поднялся Владислав Мануковский (см. видео).

Добавим, что 12 мая в «Молодежном» клуб «Белый тигр» проведет еще более массовые соревнования: на татами выйдут около 500 каратистов.







Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.





