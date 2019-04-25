Спорт

48 минут назад

Взрослые каратисты вели за собой молодежь в «Молодежном» (ФОТО)

265
#Каратэ #синкекусинкай #"Белый тигр"
1
Взрослые каратисты вели за собой молодежь в «Молодежном» (ФОТО)

В Липецке прошли крупные соревнования по синкекусинкай.

В липецком дворце спорта «Молодежный» прошел межрегиональный турнир по каратэ, который собрал 250 бойцов из Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей, а также Краснодарского края.

DSC_0055.JPG

Соревнования проводились в различных возрастных группах, начиная от юношей и девушек и заканчивая взрослыми.

DSC_0065.JPG

Наш регион представляли бойцы клуба «Белый тигр» из Липецка, Ельца, Задонска, Грязей, Льва Толстого.

Липчане на домашнем турнире не остались без наград, причем младших одноклубников вели за собой взрослые мастера.

DSC_0566.JPG

Чемпионами соредии мужчин стали Ярослав Шалимов (до 65 кг), Петр Колчев из Задонска (до 80 кг) и Лазизбек Шодиев (свыше 80 кг).

Среди женщин первенствовала Дарья Кононова из Грязей в абсолютной весовой категории, причем воспитаннице тренера Эдуарда Саргсяна исполнилось всего 16 лет.

DSC_0306.JPG

Среди девушек 14-15 лет первой в весе до 50 кг стала Алина Шацких, среди юношей того же возраста в весе до 55 кг всех победил Кэнан Насиров, для которого эти соревнования стали «разведкой боем» перед главным стартом года – первенством России 6 мая в Москве.

DSC_0198.JPG

Среди юношей 12-13 лет на высшую ступень пьедестала почета поднялся Владислав Мануковский (см. видео).

Добавим, что 12 мая в «Молодежном» клуб «Белый тигр» проведет еще более массовые соревнования: на татами выйдут около 500 каратистов.

DSC_0574.JPG

Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.

DSC_0758.JPG

265
#Каратэ #синкекусинкай #"Белый тигр"
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Источник: Летом липецкого футболиста выгонят из «Зенита»
6
Источник: Летом липецкого футболиста выгонят из «Зенита»

сегодня, 09:24

Спорт
Прощание со Станиславом Берниковым состоится в пятницу
#Станислав Берников
8
Прощание со Станиславом Берниковым состоится в пятницу

вчера, 16:25

Спорт
Юные хоккеисты могут отличиться в турнире «Весенний лед»
#Хоккей #ДЮСШ №11
2
Юные хоккеисты могут отличиться в турнире «Весенний лед»

вчера, 16:23

Спорт
В финале «Золотой шайбы» липчане заняли 22-е место
#Хоккей #"Золотая шайба"
23
В финале «Золотой шайбы» липчане заняли 22-е место

23.04.2019 20:20

Спорт
Болезненный урок от «Сатурна»: как прервалась удивительная домашняя серия «сталеваров»
#Футбол #"Металлург" #видео
4
Болезненный урок от «Сатурна»: как прервалась удивительная домашняя серия «сталеваров»

23.04.2019 19:28

Спорт
Сборная Липецка выиграла чемпионат ЦФО по регби-7 «в одну калитку»
#Регби
4
Сборная Липецка выиграла чемпионат ЦФО по регби-7 «в одну калитку»

23.04.2019 19:16

Спорт