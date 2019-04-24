В России
41 минуту назад
На обочине нашли гроб с телом младенца
Страшная находка лежала на дороге в Челябинской области.
В поселке Бердяуш Челябинской области на обочине дороги случайный прохожий обнаружил деревянный ящик с телом новорожденного мальчика, сообщают «Вести».
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, сообщает ведомство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.
Мать ребенка уже установлена. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе начал проверку служб системы профилактики безнадзорности в районе, чтобы выяснить, вели ли они работу с данной семьей.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, сообщает ведомство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.
Мать ребенка уже установлена. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе начал проверку служб системы профилактики безнадзорности в районе, чтобы выяснить, вели ли они работу с данной семьей.