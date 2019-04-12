Происшествия

сегодня, 08:36

Предприниматель доставил в Елец кирпичи, но деньги за них получили мошенники

4 658
#мошенничество
Предприниматель доставил в Елец кирпичи, но деньги за них получили мошенники
11 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний житель Липецка, который лишился платы в 65 000 рублей за партию кирпичей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина доставил в Елец партию кирпичей, когда он встал на разгрузку к нему подошли якобы представители заказчика, попросили документы для оплаты товара и предложили позже подойти в кассу. Липчанин так и сделал, но оказалось, что он говорил с мошенниками - с помощью его документов они уже успели получить в кассе оплату - 65 000 рублей.


4 658
#мошенничество

Комментарии (4)

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Любовь Гуридова

37 минут назад
Беспредел ...........
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Не грози южному централу, попивая сок у себя

56 минут назад
в квартале. Easy money.
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Молоканов

сегодня, 09:19
Этого не может быть, в Ельце преступности нет.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 09:13
кто первый встал - того и тапки !
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