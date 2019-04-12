Предприниматель доставил в Елец кирпичи, но деньги за них получили мошенники

11 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний житель Липецка, который лишился платы в 65 000 рублей за партию кирпичей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина доставил в Елец партию кирпичей, когда он встал на разгрузку к нему подошли якобы представители заказчика, попросили документы для оплаты товара и предложили позже подойти в кассу. Липчанин так и сделал, но оказалось, что он говорил с мошенниками - с помощью его документов они уже успели получить в кассе оплату - 65 000 рублей.





