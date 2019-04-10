Общество
42 минуты назад
«Лес Победы» в Лебедяни никто вырубать не намерен
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В администрации Лебедяни опровергли появившуюся информацию о решении вырубить «Лес Победы».
На днях Лебедянь взбудоражил слух, что «Лес Победы», который начали высаживать жители города с 2015 года, власти намерены вырубить и на его месте развернуть строительство. Возмущенные лебедянцы даже обратились на сайт врио губернатора Игоря Артамонова.
- Это какой-то интернет-вброс. Мы, когда увидели в Интернете такую информацию, очень удивились, - сообщил GOROD48 начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Лебедяни Андрей Дорофеев. – Никто «Лес Победы» трогать не собирался. Более того, скоро закладываем еще один парк на Стрелецкой. И их будет в городе уже три, включая «Лес Победы».
«Лес Победы» в Лебедяни начали высаживать по инициативе местного фермера Владимира Жемчужникова. Акция стала всенародной, в ней принимают участие школьники, студенты, простые жители и чиновники, представители политических партий.
Фото: ecosfera48.ru
- Это какой-то интернет-вброс. Мы, когда увидели в Интернете такую информацию, очень удивились, - сообщил GOROD48 начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Лебедяни Андрей Дорофеев. – Никто «Лес Победы» трогать не собирался. Более того, скоро закладываем еще один парк на Стрелецкой. И их будет в городе уже три, включая «Лес Победы».
«Лес Победы» в Лебедяни начали высаживать по инициативе местного фермера Владимира Жемчужникова. Акция стала всенародной, в ней принимают участие школьники, студенты, простые жители и чиновники, представители политических партий.
Фото: ecosfera48.ru
4 294
Добровская кущёвка
Добровская кущёвка
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Добровская кущёвка