Общество

42 минуты назад

«Лес Победы» в Лебедяни никто вырубать не намерен

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#лес победы #Лебедянь
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«Лес Победы» в Лебедяни никто вырубать не намерен

В администрации Лебедяни опровергли появившуюся информацию о решении вырубить «Лес Победы».

На днях Лебедянь взбудоражил слух, что «Лес Победы», который начали высаживать жители города с 2015 года, власти намерены вырубить и на его месте развернуть строительство. Возмущенные лебедянцы даже обратились на сайт врио губернатора Игоря Артамонова. 

- Это какой-то интернет-вброс. Мы, когда увидели в Интернете такую информацию, очень удивились, - сообщил GOROD48 начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Лебедяни Андрей Дорофеев. – Никто «Лес Победы» трогать не собирался. Более того, скоро закладываем еще один парк на Стрелецкой.  И их будет в городе уже три, включая «Лес Победы».

«Лес Победы» в Лебедяни начали высаживать по инициативе местного фермера Владимира Жемчужникова. Акция стала всенародной, в ней принимают участие школьники, студенты, простые жители и чиновники, представители политических партий.

Фото: ecosfera48.ru

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#лес победы #Лебедянь
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Комментарии (4)

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Добровская кущёвка

3 минуты назад
И впредь настороженнее относитесь к новостям в стиле "будет". Потому что на их действие есть универсальная отговорка "ну, не получилось".
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Добровская кущёвка

5 минут назад
Проверьте и фашисты добрыми людьми будут redak-dobroe.ru/?p=11819
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1111

7 минут назад
Добровская кущёвка, еще и деревья сперли.....как у нас......
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Добровская кущёвка

10 минут назад
Ага. Без шума и пыли перепахали свежевысаженные насаждения саженцев, чтобы построить стадион по типу карточного домика. В конце апреля 2017 года целая орава бюджетников вкалывала за бассейном, пожарные поливали, бреховка освещала труды, лесхоз готовил посадочный материал. Вот тебе и социальное государство.
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