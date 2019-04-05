Родители пропавшей в Ельце девочки предполагают, что ее могли похитить

14-летняя ученица Анна Кусова пропала по дороге домой из школы и не выходит на связь уже сутки.

В Ельце продолжаются поиски 14-летней Анны Кусовой . Ее родные рассказывают: вчера, 4 апреля, примерно в 13:40 девочке на сотовый позвонила бабушка. Школьница сказала, что отучилась и в данный момент идет на автобусную остановку, чтобы ехать домой.

Однако домой Анна не пришла. После того звонка бабушки ее телефон больше не отвечал.





Анна живет с мамой, отчимом и двумя маленькими братьями.

Отчим девочки, Даниил Тимофее рассказывает, что отношения в семье были вполне спокойные и дружеские. Если Анну иногда и ругали, то лишь из-за плохих оценок — девочка не очень хорошо учится в школе.

- Мы в растерянности, у нас нет никаких предположений, отчего Анна могла, например, сбежать из дома, - говорит Даниил Тимофеев. - Да, училась слабо, но никогда ни с кем не конфликтовала, ее не травили в школе. Друзей и подруг у нее всегда было много.

Родители Анны предполагают, что девочку могли похитить, либо она могла стать жертвой каких-то иных криминальных действий.

Мама девочки, Ольга Тимофеева, рассказывает: дочь увлекается музыкой и рисованием, посещает школьные кружки. Дочь всегда было спокойной и ни на что не жаловалась.

- Мы обратились в полицию, сотрудники отрабатывают несколько версий, - рассказывает Ольга Тимофеева. - Опрашивают весь круг знакомых Ани, учителей и так далее. Но результатов пока нет.

Мама и отчим уверяют, что обстановка в семье была здоровой, но из-за забот о двух младших детях — трех и полутора лет — ей некогда было проследить активность и переписку дочери в соцсетях.

В данный момент поиски Анны продолжаются.

Приметы девочки: среднего телосложения, волосы светло-русого цвета до плеч. Была одета в серо - голубую куртку, желтую шапку.

Всех кто располагает какой либо информацией о местонахождении Анны Кусовой просят звонить по телефонам: +7915 551 20 47, +7920 507 83 00, +7910 353 46 83 или 02.