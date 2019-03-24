Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль

В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Грузовое судно Hagland Captain потеряло ход у берегов Норвегии. Для спасения экипажа из девяти человек были привлечены два вертолета, которые были заняты на эвакуации пассажиров парома.

Уточняется, что экипажу Hagland Captain было рекомендовано покинуть нестабильный корабль, и вертолетчики забрали людей со спасательной шлюпки.

Viking Sky встал на якорь из-за неполадок с двигателем 23 марта. На борту лайнера находятся 1,3 тысячи человек, включая четверых россиян. Эвакуация осложняется неблагоприятными погодными условиями в районе происшествия, спасатели планируют работать всю ночь, пишет Лента.ру