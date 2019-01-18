В России

сегодня, 15:44

Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома в Москве

534
1
Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома в Москве

Личность женщины устанавливается

Несчастный случай произошел днем в пятницу в Москве: в результате падения снега с крыши погибла женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.

"В районе 13:00 у дома 3 в Танковом проезде для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистки от снега была огорожена территория, выставлены ограждения. В процессе работ женщина перешла через ограждения, ее попытался остановить сотрудник ГБУ "Жилищник" района, отвечающий за безопасность проведения работ", - сказал представитель префектуры.

Женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника ГБУ. В этот момент на нее упал снег с крыши.

В результате несчастного случая женщина погибла, сотрудник ГБУ "Жилищник" доставлен с травмами в больницу.
534
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#ритейл
Крупные торговые сети отказались от работы с поставщиками фальсификата

19 минут назад

В России
#национальная кухня
Иностранцы назвали три основных блюда русской кухни

21 минуту назад

В России
Алкоголь и сигареты могут убрать из продуктовых магазинов
Алкоголь и сигареты могут убрать из продуктовых магазинов

сегодня, 13:15

В России
В Москве охранники украли игрушки для тяжелобольных детей
В Москве охранники украли игрушки для тяжелобольных детей

сегодня, 12:59

В России
Два Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке
1
Два Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке

сегодня, 12:02

В России
В России зафиксирован резкий скачок инфляции
#инфляция
В России зафиксирован резкий скачок инфляции

вчера, 17:51

В России