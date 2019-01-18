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сегодня, 15:44
Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома в Москве
Личность женщины устанавливается
Несчастный случай произошел днем в пятницу в Москве: в результате падения снега с крыши погибла женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.
"В районе 13:00 у дома 3 в Танковом проезде для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистки от снега была огорожена территория, выставлены ограждения. В процессе работ женщина перешла через ограждения, ее попытался остановить сотрудник ГБУ "Жилищник" района, отвечающий за безопасность проведения работ", - сказал представитель префектуры.
Женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника ГБУ. В этот момент на нее упал снег с крыши.
В результате несчастного случая женщина погибла, сотрудник ГБУ "Жилищник" доставлен с травмами в больницу.
"В районе 13:00 у дома 3 в Танковом проезде для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистки от снега была огорожена территория, выставлены ограждения. В процессе работ женщина перешла через ограждения, ее попытался остановить сотрудник ГБУ "Жилищник" района, отвечающий за безопасность проведения работ", - сказал представитель префектуры.
Женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника ГБУ. В этот момент на нее упал снег с крыши.
В результате несчастного случая женщина погибла, сотрудник ГБУ "Жилищник" доставлен с травмами в больницу.