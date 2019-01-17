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Липецкая вечЁрка: вопросы врио, вице-губернатор из Африки и роды на вокзале
Предлагаем вам познакомиться с самыми обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в четверг, 17 января.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались тем, кого Игорь Артамонов назначил на место подавшего в отставку Юрия Божко – своего первого заместителя. Кресло в администрации займет 33-летний Илья Тузов. С 2005 по 2015 годы работал на различных должностях – от стажера до директора – в российских и международных инвестиционных банках, в частности в Великобритании, других европейских странах.С 2015 года до настоящего назначения занимал руководящие посты в компаниях горно-металлургической отрасли в России, Юго-Восточной Азии и Южной Африке.
Опрос горожан о том, чем им запомнилось начало года, вызвал горячее обсуждение. Прохожие пока чувствуют перемены лишь к худшему. О своих ощущениях читатели GOROD48 высказали в комментариях более пяти десятков раз.
Множество мнений собрала новость про попирающий все нормы санитарии киоск с фаст-фудом. Липчане недоумевают, как на одной из центральных улиц могли так безнаказанно нарушать требования к организации общественного питания, и с ужасом представляют, что же тогда должно твориться в ларьках с шаурмой на окраинах города.
Между тем немалый интерес у липчан вызвало позитивное ЧП на автовокзале. Там родила женщина. Она приезжала сегодня в Липецк на консультацию к врачу. И будущая мать, и медик были уверены, что роды начнутся только через две недели. Но малыш решил поторопиться появиться на счет. Роды в автовокзале принимали впервые.
Вообще то,Сингапур-это