Общество

сегодня, 16:40

На Липецком автовокзале приняли роды

8 2848
#роды
3
На Липецком автовокзале приняли роды

Сегодня днем в здании Липецкого автовокзала родила женщина. По счастью, рядом с ней оказались фельдшер автовокзала и полицейские. Женщину отнесли в комнату полиции, где она и родила мальчика. 

- В час дня к сотрудникам полиции на вокзале обратилась женщина с просьбой вызвать «скорую»: у нее начались роды, - рассказал GOROD48 начальник автовокзала Александр Хальзев. - Пока сотрудники «скорой» принимали вызов, фельдшер медицинского пункта автовокзала Елена Дурова осмотрела роженицу и сделала вывод, что ребенок появится на свет совсем скоро, по крайней мере, воды уже отошли и роды начались.

До фельшерского пункта вокзала женщина даже не смогла дойти — фельдшеру, а потом и подоспевшим медикам «скорой» пришлось принимать роды прямо в помещении полицейского пункта вокзала. 

Александр Хальзев говорит, что такое событие в истории автовокзала произошло впервые. Сотрудники вокзала считают этот знаменательный случай символичным: мальчик родился как раз в канун празднования 65-летия области. 

По сведениям GOROD48, в Липецк будущая мать приехала на врачебную консультацию. Врач поставил предположительную дату родов через две недели и женщина отправилась домой.

Мама и сын были доставлены в ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» на улице Папина.

8 2848
#роды
3

Комментарии (8)

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Работяга

15 минут назад
Здоровья мамке и малышу.
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+__*

32 минуты назад
Маруся, не-не, шофёром будет! )))
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гость

39 минут назад
3б, и тебя!Нет бы радоваться,но найдётся гадость,которая будет негатив искать!
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Гость

53 минуты назад
Повезло что она не успела в автобус сеть
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55 минут назад
На кол того врача,который ей поставил дату родов. .,
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Маруся

сегодня, 16:51
Эх, судьба теперь у малыша такая будет - по вокзалам шататься...
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Гость

сегодня, 16:51
Приятная новость! Улыбка на лице. Здоровья маме и малышу!
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Ох бедненькая

сегодня, 16:49
Здоровья.
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