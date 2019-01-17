На Липецком автовокзале приняли роды

Сегодня днем в здании Липецкого автовокзала родила женщина. По счастью, рядом с ней оказались фельдшер автовокзала и полицейские. Женщину отнесли в комнату полиции, где она и родила мальчика.

- В час дня к сотрудникам полиции на вокзале обратилась женщина с просьбой вызвать «скорую»: у нее начались роды, - рассказал GOROD48 начальник автовокзала Александр Хальзев. - Пока сотрудники «скорой» принимали вызов, фельдшер медицинского пункта автовокзала Елена Дурова осмотрела роженицу и сделала вывод, что ребенок появится на свет совсем скоро, по крайней мере, воды уже отошли и роды начались.

До фельшерского пункта вокзала женщина даже не смогла дойти — фельдшеру, а потом и подоспевшим медикам «скорой» пришлось принимать роды прямо в помещении полицейского пункта вокзала.

Александр Хальзев говорит, что такое событие в истории автовокзала произошло впервые. Сотрудники вокзала считают этот знаменательный случай символичным: мальчик родился как раз в канун празднования 65-летия области.

По сведениям GOROD48, в Липецк будущая мать приехала на врачебную консультацию. Врач поставил предположительную дату родов через две недели и женщина отправилась домой.

Мама и сын были доставлены в ГУЗ «Липецкий городской родильный дом» на улице Папина.