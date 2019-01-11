Главную крещенскую купель Липецка прорубят в другом месте

Купания начнутся 18 января в 22.30.

Обеспечение безопасности крещенских купаний в проруби, обсуждали сегодня в администрации Липецка. В совещании, которое провёл заместитель главы города Евгений Павлов, приняли участие представители МЧС, городского управления по делам ГО и ЧС, управлений округами, УМВД и ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, место для желающих совершить старинный православный обряд в областном центре определено на Центральном пляже, но не у здания кафе «Фрегат», как в предыдущие годы, а на территории для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь по правилам безопасности оборудуют современную купель размером три на один метр, с отдельным спуском и выходом из неё. Для обогрева и переодевания приверженцам зимнего плавания планируют установить палатку, световую вышку, организовать горячий чай. В целях безопасности территорию оградят.

Спасателям дано поручение в ближайшие дни прорубить лёд и осмотреть дно, специалистам управления главного смотрителя – расчистить подъезд к пляжу и автостоянку. Ещё одна прорубь появится на пруду 3-го участка. Второй год подряд её оборудуют собственными силами активные жители микрорайона Тракторостроителей. У купелей будет организовано дежурство нарядов полиции и карет скорой помощи медицины катастроф. Официальное открытие ледяных иорданей состоится 18 января в 22.30 – в это время священнослужители освятят воду.



