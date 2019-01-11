Общество

сегодня, 16:59

Главную крещенскую купель Липецка прорубят в другом месте

10 1107
#крещение
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Главную крещенскую купель Липецка прорубят в другом месте

Купания начнутся 18 января в 22.30.

Обеспечение безопасности крещенских купаний в проруби, обсуждали сегодня в администрации Липецка. В совещании, которое провёл заместитель главы города Евгений Павлов, приняли участие представители МЧС, городского управления по делам ГО и ЧС, управлений округами, УМВД и ГИБДД.  

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, место для желающих совершить старинный православный обряд в областном центре определено на Центральном пляже, но не у здания кафе «Фрегат», как в предыдущие годы, а на территории для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь по правилам безопасности оборудуют современную купель размером три на один метр, с отдельным спуском и выходом из неё. Для обогрева и переодевания приверженцам зимнего плавания планируют установить палатку, световую вышку, организовать горячий чай. В целях безопасности территорию оградят. 

Спасателям дано поручение в ближайшие дни прорубить лёд и осмотреть дно, специалистам управления главного смотрителя – расчистить подъезд к пляжу и автостоянку. Ещё одна прорубь появится на пруду 3-го участка. Второй год подряд её оборудуют собственными силами активные жители микрорайона Тракторостроителей. У купелей будет организовано дежурство нарядов полиции и карет скорой помощи медицины катастроф. Официальное открытие ледяных иорданей состоится 18 января в 22.30 – в это время священнослужители освятят воду. 




 


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#крещение
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Комментарии (10)

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Ганс

14 минут назад
ССЕЛКИ, 117 по вам плакала и плачет.
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Бакс

29 минут назад
А рыжая, на фото, ничего... Я бы прочистил ей каналы входа и выхода
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Макс

30 минут назад
Мне Не нравятся остроносые девки. И фигуры такие не нрав. Так что на вкус и цвет.
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ССЕЛКИ

30 минут назад
Нам нужна Мчс.Мы то ж будем купаться на реке.
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...

36 минут назад
Город, Вас, случайно, не Сергеем зовут?
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Как ответит Липецк

45 минут назад
Город, https://gorod48.ru/upload/iblock/1ca/1ca5edc9835ec9613c6c9fcf144f7e9e.jpg
ответить

Как ответит Липецк

45 минут назад
https://gorod48.ru/news/216473/?searcht=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&wheret=1
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Как ответит Липецк

46 минут назад
Город, поищи , раньше на этой новости другая бабца была , вот та , действительно , огонь !
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Мария

сегодня, 17:25
Все не равнодушные проголосуйте пожалуйста на http://narodportal.ru/?sort=2 - за (Маршрут №106 (пл.Мира - автостанция Грязи) по новой схеме движения постоянно)
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Город

сегодня, 17:19
На фото просто очень ебабельная дама.Завидую её другу здоровой завистью.
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