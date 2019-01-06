Бывший вратарь «Металлурга» поддерживал сына на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде

В составе «бронзовой» сборной России выступал не чужой нам игрок.

Минувшей ночью сборная России завоевала «бронзовые» медали молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

В матче за 3-е место наши парни обыграли Швейцарию - 5:2, хет-трик сделал нападающий Кирилл Слепец, на счету которого первая, четвертая и пятая шайбы нашей команды. При этом в составе команды был игрок, хоть и косвенно, но имеющий отношение к Липецку - 19-летний защитник Дмитрий Саморуков.

Сын известного футбольного вратаря Андрея Саморукова, выступавшего за «Металлург» в самом успешном сезоне в российской истории (2-е место в первой лиге в 1997 году) провел на канадском льду все 7 матчей в составе нашей команды, забросил 1 шайбу (в ворота Швейцарии) и сделал 3 результативных передачи, при этом оказавшись одним из лучших в составе россиян.

Так вышло, что именно Саморуков-младший оказался в двух эпизодах, связанных с судейством. На групповом этапе в матче со швейцарами (7:4) защитник, преследуя выходившего один на один с нашим вратарем форварда Марко Леманне, дважды нарушил правила. Судья из Финляндии за это назначил два буллита в ворота сборной России (правда, ни один из них не был реализован). Редкая ситуация поставила в тупик даже видавших видов специалистов, но поднятая у нас в стране патриотическая истерия на тему «как засуживают парней» вновь родилась от незнания предмета. На самом деле по правилам хоккея арбитр может назначить любое количество буллитов в одной атаке - три, пять и т.д. Но реализован будет лишь один бросок - как только шайба окажется в сетке, оставшиеся буллиты будут заменены на двухминутные удаления.

Второй эпизод произошел в злополучном полуфинале со сборной США (1:2). На 8-й минуте Саморуков в затяжной атаке набросил шайбу на чужой «пятачок», где Никита Шашков переправил ее в сетку - как показал видеоповтор, ногой. Судьи совещались около 3-х минут. В НХЛ засчитывают шайбы и после более очевидных ударов коньком по шайбе, чем едва уловимое движение Шашкова, который, скорее всего, просто хотел затормозить. Но молодежный чемпионат мира проходит по правилам Международной федерации хоккея (IIHF), а там такие голы не засчитывают. Взятие ворот было отменено. «У IIHF много хороших правил, но не уверен, что это одно из них», — прокомментировал эпизод ведущий программы на канале TSN.

Напомним, что сборная России под руководством бессменного Валерия Брагина без потерь прошла групповой этап, обыграв, в частности, канадцев - 2:1. Затем была победа в четвертьфинале над словаками - 8:3, проигрыш в полуфинале США, и победа в матче за 3-е место над швейцарцами.

Саморуков младший прокомментировал выступление так: "Когда ты понимаешь, что ты в медалях, то это так объединяет команду, мы через все прошли вместе. Чувства очень приятные. Мы как семья. Вчера (т.е. после поражения от США, прим) было очень сложно, все понимали, провели собрание, спокойно поговорили, чтобы все успокоились. Сегодня я проснулся с мыслями выиграть, другой не было. Медали есть медали... Не в первый раз трибуны были настроены против нас... Не скажу, что мне это мешает. Приятно, когда мы забивали, а трибуны орали...".

Дмитрий отметил, что поддержать его в Ванкувер приехала вся семья, в том числе отец.

Дмитрий Саморуков, 1999 г.р., воспитанник ЦСКА. Выступал за команду «Красная Армия» в Молодежной хоккейной лиге. Был выбрал в 3-м раунде драфта НХЛ-2007 командой «Эдмонтон Ойлерз», с которой уже подписал 3-летний договор начального уровня. Правда, пока выступает в командах низших лиг - с 2016 года в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за команду «Гульф Шторм». В нынешнем сезоне провел 30 игр, набрал 17 (2+15 очков).



Саморуков-младший уже примерил свитер клуба Великого Гретцки.



Андрей Саморуков, 1970 г.р. выступал за камышинский «Текстильщик», волгоградский «Ротор», липецкий «Металлург», раменский «Сатурн», воронежский «Факел» и еще ряд российских футбольных клубов. Вратарь года в России в 1996 году - всего за год до перехода в «Металлург»... В составе «красно-черных» в 1997 году провел 16 матчей, пропустил 21 гол. Пожалуй, самый известный вратарь, выступавший за липецкий клуб.

Фото сделано меньше месяца назад. Андрей Саморуков (слева) и его липецкий друг тренер ДЮСШ "Металлург" Вадим Красных в Москве на семинаре по подготовке вратарей.



Использовано фото eurosport.ru, sport24.ru

