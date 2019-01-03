Житель Долгоруковского района украл из магазина подарочный набор

И прихватил еще кое-что "по-мелочи"

2 января в МОМВД России "Тербунский" поступило заявление о том, что 1 января в селеТербуны неизвестный путем свободного доступа из магазина после закрытия совершил кражу подарочного набора, аудиоколонки, зажигалки, лазерной указки и перочинного ножика.



Сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в полицию предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый 23-летний житель Долгоруковского района.