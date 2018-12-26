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Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском

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#Сирия #Дамаск
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском

Средства ПВО Сирии отразили атаку нескольких ракет в западной части Дамаска.

Сирийское государственное новостное агентство SANA опубликовало видео, отражения силами ПВО С-300 ракетного удара по Дамаску.

Ранее сообщалось, что атака под Дамаском осуществлялась израильскими ВВС, - пишет "Газета.ru".

Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии удалось отразить атаку и уничтожить большую часть ракет Израиля.

«Ущерб ограничился повреждением склада боеприпасов, различные ранения получили трое военных», — рассказал источник в сирийской армии.

Уточняется, что атака длилась более 1,5 часов.

Ранее сообщалось, что израильская сторона задействовала ПВО против сирийской ракеты.
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#Сирия #Дамаск

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