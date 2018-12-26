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сегодня, 09:45
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском
Средства ПВО Сирии отразили атаку нескольких ракет в западной части Дамаска.
Сирийское государственное новостное агентство SANA опубликовало видео, отражения силами ПВО С-300 ракетного удара по Дамаску.
Ранее сообщалось, что атака под Дамаском осуществлялась израильскими ВВС, - пишет "Газета.ru".
Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии удалось отразить атаку и уничтожить большую часть ракет Израиля.
«Ущерб ограничился повреждением склада боеприпасов, различные ранения получили трое военных», — рассказал источник в сирийской армии.
Уточняется, что атака длилась более 1,5 часов.
Ранее сообщалось, что израильская сторона задействовала ПВО против сирийской ракеты.
Ранее сообщалось, что атака под Дамаском осуществлялась израильскими ВВС, - пишет "Газета.ru".
Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии удалось отразить атаку и уничтожить большую часть ракет Израиля.
«Ущерб ограничился повреждением склада боеприпасов, различные ранения получили трое военных», — рассказал источник в сирийской армии.
Уточняется, что атака длилась более 1,5 часов.
Ранее сообщалось, что израильская сторона задействовала ПВО против сирийской ракеты.