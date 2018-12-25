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В Липецке почтили память погибших в Афганистане интернационалистов

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#Афганская война
В Липецке почтили память погибших в Афганистане интернационалистов

39 лет назад в Афганистан был введен ограниченный контингент советских войск.

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25 декабря 1979 года в Афганистан, после череды революций и междоусобиц, вошли советские войска. Случилось это после очередного переворота и убийства дружественного Советскому Союзу режиму президента Тараки, основателя Народно-демократической партии Афганистана. НДПА являлась партией марксистского толка и заявляла о строительстве в Афганистане социализма. 

После убийства Тараки к власти в Афганистане пришел Хафизулла Амин. 

25 декабря начался ввод в Афганистан советских войск. Через два дня спецподразделения КГБ СССР взяли в Кабуле штурмом президентский дворец, а сам Амин был убит.

В Афганистане советским войскам противостояли члены нерегулярных вооружённых формирований, мотивированные исламской идеологией, организованные в единую повстанческую силу, которым оказывали финансовую и военную помощь страны НАТО.

10 лет войны в Афганистане стоили СССР более 15 тысяч жизней. 2740 жителей Липецкой области прошли через ее горнило. 72 человека – погибли, и двое считаются пропавшими без вести.

Память погибших в Афганистане сегодня почтили у монумента скорбящим матерям на площади Героев.

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#Афганская война

Комментарии (2)

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НЕ ПАТРИОТ

5 минут назад
Дед, - Простой ответ: Это не они! Это мудрая политика ЦК КПСС во главе с В.И. Брежневым.
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Дед

36 минут назад
Один простой вопрос: за что они осиротили своих отцов и матерей??
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