«Отправлю внуку в армию свою фотографию с елочкой»

Сегодня официально начали работать елочные базары в Липецке.

Как уже сообщалось ранее, их всего 74, но если выйти на улицы города, то можно встретить практически у каждой остановки. GOROD48 решил посмотреть, как идет торговля.

Первые продавцы начали появляться на улицах города с раннего утра, а кто-то приготовил товар в своих манежах со вчерашнего вечера, а некоторые продолжали пустовать. В принципе, сами продавцы говорят о том, что не ждут сегодня серьезной торговли.

- Почём елочки? - спрашивает каждый второй-третий прохожий, и, услышав цены, идет дальше.

Этим вопросом озадачился и Вячеслав Кузовлев. Он зашел прицениться и рассказал, что предпочитает живые елки искусственным, потому что они «живые».

- Покупаю елочки не для себя, а для внучки, - поделился наш собеседник. – Будем вместе наряжать. Для нее это настоящий праздник.

Кстати о ценах. Из тех, что мы сегодня увидели неизменной остается только стоимость сосны – 350 рублей за погонный метр. А вот ёлочка может обойтись по-разному – от 500 до 800 рублей.

- Берите елочки, - корреспондент GOROD48 решил помочь процессу торговли на точке рядом с остановкой «улица Вермишева».

- Рано, - отрезала прохожая.

- А когда же пора, вдруг все раскупят?

- На следующей неделе. А то до нового года на балконе осыплется. А если раскупят, еще привезут.

Привезут, конечно. Вот только не все. Ведь много деревья едут к нам из других регионов. Например, из Пензы. Продавцы этих сосен говорили, что в местных лесхозах выходит дороже, да и качество не всегда устраивает. И эти гостьи в закупке обошлись всего в 100 рублей за дерево.

А пока продавцы готовятся к торговому буму. Они планируют, что жаркая торговля начнется в ближайшие выходные. За утро каждая вторая точка уже успела продать по деревцу, а на улице Стаханова мы встретили Марию Чеграй. Женщина пришла за букетом из сосновых веток. Для пенсионеров не сильно накладно – всего по 50 рублей.

- Хочу внуку в армию послать фотографию, на которой я стою рядом с елочкой, он уже с октября служит, - рассказала Мария Чеграй. – И себе каждый год создаю праздничное настроение.