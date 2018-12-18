Друзья из Башкирии и Марий-Эл угнали автомобиль в елецком селе

Оба уже были судимы.

16 декабря в селе Казаки Елецкого района из ангара 38-летнего мужчины угнали автомобиль "Лада-212140". Позже машину нашли в исправном состоянии на той же улице, с которой его угнали.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих ранее судимых жителей Республик Башкирия и Марий-Эл, 40 лет и 31 года. Оба в момент задержания были пьяны.