Общество

сегодня, 09:01

Друзья из Башкирии и Марий-Эл угнали автомобиль в елецком селе

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#угон
Друзья из Башкирии и Марий-Эл угнали автомобиль в елецком селе

Оба уже были судимы.

16 декабря в селе Казаки Елецкого района из ангара 38-летнего мужчины угнали автомобиль "Лада-212140". Позже машину нашли в исправном состоянии на той же улице, с которой его угнали.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих ранее судимых жителей Республик Башкирия и Марий-Эл, 40 лет и 31 года. Оба в момент задержания были пьяны.
1 494
#угон

Комментарии (1)

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Ник

сегодня, 09:52
Фото дежурной части смените, ему уже лет 10.
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