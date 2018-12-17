Спорт

сегодня, 18:09

Пять рекордов Липецкой области побили в «Молодежном»

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#Легкая атлетика #мемориал Колесникова
Пять рекордов Липецкой области побили в «Молодежном»

А 15 талантливых представителей "королевы спорта" получили награды от ВФЛА.

Богатым на события получился состоявшийся во дворце спорта «Молодежный» ежегодный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Заслуженного тренера России Геннадия Колесникова.

Как сообщила GOROD48 президент областной федерации легкой атлетики Заслуженный мастер спорта Наталья Рощупкина, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Липецкой, Тульской, Воронежской и Тамбовской областей - всего более 300 человек среди юношей и девушек (2002-03 гг. р.) и юниоров (2000-01 гг.р.).

Пять рекордов Липецкой области были обновлены на этих соревнованиях. 16-летний Данила Долин среди юношей обновил высшее областное достижение своих сверстников, прыгнув в высоту на 2 метра ровно. Всего 2 сантиметра отделили школьника от выполнения норматива кандидата в мастера спорта.

Новые рекорды поставили и юниоры. Данила Будюкин прыгнул в длину на 6,70 метров; Даниил Некрасов 800 метров пробежал за 1 минуту 57,78 секунды; Владимир Яицких в беге на 3 км показал результат - 9 минут 04,57 секунды.

Наталья Рощупкина особенно отметила рекорд Ирины Личман в спринте на 60 метров - 6,64 секунды.

Фото из архива Натальи Рощупкиной.

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#Легкая атлетика #мемориал Колесникова

Комментарии (2)

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Манеж

28 минут назад
Ворьё, верните дс Юбилейный
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Петя

48 минут назад
А легкоатлетический манеж снесли, уроды.
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