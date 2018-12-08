Здоровый регион

19 минут назад

Здоровые выходные: где тренироваться в холодное время года

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#Здоровый регион #воркаутЛипецк #бег #двигательная активность
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Здоровые выходные: где тренироваться в холодное время года

Справедливо ли утверждение, что там, где тренируются профессиональные спортсмены, остальным не рады?

И нужны ли в городе дополнительные площадки, где можно было провести вечер всей семьей, к примеру, занимаясь спортом, но абсолютно бесплатно? Клуб любителей бега и уличных тренировок, как раз, осваивает такую форму работы. На время холодов ребята перебрались под крышу ДС «Молодежный», где продолжают тренировки. И ждут всех желающих.

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#Здоровый регион #воркаутЛипецк #бег #двигательная активность
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