Здоровый регион
19 минут назад
Здоровые выходные: где тренироваться в холодное время года
Справедливо ли утверждение, что там, где тренируются профессиональные спортсмены, остальным не рады?
И нужны ли в городе дополнительные площадки, где можно было провести вечер всей семьей, к примеру, занимаясь спортом, но абсолютно бесплатно? Клуб любителей бега и уличных тренировок, как раз, осваивает такую форму работы. На время холодов ребята перебрались под крышу ДС «Молодежный», где продолжают тренировки. И ждут всех желающих.