Почему молодые липчане не спешат присоединяться к бесплатным тренировкам?

Почему несмотря на достаточное количество бесплатных площадок, где можно с пользой для здоровья провести время, интерес к ним не такой высокий.



Занятия и тренировки проводят общественники или энтузиасты, которые готовы делиться со всеми желающими своими знаниями. Например,

туристический клуб – названный в честь знаменитого путешественника и нашего земляка Евгения Смургиса. Здесь ждут молодых людей от 16 лет, чтобы вместе осваивать премудрости туристической науки, не забывая при этом об общей физподготовке. Есть зал, есть оборудование. Только желающих не так много.

