В подъезде жилого дома сгорел диван

Пожар вспыхнул в Липецке рано утром.

Сегодня в 03:13 на улице Космонавтов в первом подъезде дома №21 произошло возгорание. К дому прибыли пять отделений пожарных, оснащенные автолестницей.



Оказалось, что на одном из лестничных клеток горит диван. Помимо него пламя повредило отделку подъезда.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.