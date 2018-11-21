Происшествия

сегодня, 07:31

В подъезде жилого дома сгорел диван

5 1283
#пожар
1
В подъезде жилого дома сгорел диван

Пожар вспыхнул в Липецке рано утром.

Сегодня в 03:13 на улице Космонавтов в первом подъезде дома №21 произошло возгорание. К дому прибыли пять отделений пожарных, оснащенные автолестницей.

Оказалось, что на одном из лестничных клеток горит диван. Помимо него пламя повредило отделку подъезда.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
5 1283
#пожар
1

Комментарии (5)

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Сергей 13

8 минут назад
Фига се,люди живут,плазмы у них там не висело?Хозяина дивана нужно в гей клуб отдать,чтобы объяснили ему там,что так делать нельзя,ночью задохнуться в подъезде на раз можно.
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Как правило

59 минут назад
все про сша сразу .какое нах сравнение у вас в деревне и сейчас дощатый толчек на огороде
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злоба , желчь и зависть

сегодня, 08:43
во-во, некому наводить ! В Штатах , такое в принципе невозможно , т.к. там есть хозяева домов или жилищный комитет !
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во-во

сегодня, 08:27
Пора навести порядки в подъездах ---штрафами,чтобы не повадно собирать б/у вещи.Подъезд и проходы это пожарный выход ,а некоторые считают что могут заставить его своим хламом. Штраф от 3- 5тыс для физ лиц!!!
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Клим

сегодня, 08:19
По причине того, что многие используют подъезды ка склад.
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