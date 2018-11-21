Происшествия
сегодня, 07:31
В подъезде жилого дома сгорел диван
Пожар вспыхнул в Липецке рано утром.
Сегодня в 03:13 на улице Космонавтов в первом подъезде дома №21 произошло возгорание. К дому прибыли пять отделений пожарных, оснащенные автолестницей.
Оказалось, что на одном из лестничных клеток горит диван. Помимо него пламя повредило отделку подъезда.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Оказалось, что на одном из лестничных клеток горит диван. Помимо него пламя повредило отделку подъезда.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Сергей 13
Как правило
злоба , желчь и зависть
во-во
Клим