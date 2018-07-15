Липчане за Францию

В букмекерских конторах сегодня ажиотаж.

У работников букмекерских контор сегодня особенный день: финал чемпионата мира по футболу бывает один раз в четыре года. По оценке менеджера одного из липецких пунктов приема ставок Артема Серегина, сегодня в конторах примерно в два с половиной раза больше посетителей, чем в обычные дни.

Что же касается симпатий перед финальным матчем, в котором в 18.00 сойдутся в «Лужниках» сборные Франции и Хорватии, что большинство липчан ставят на французов. Коэффициент на победу Франции составляет примерно 1,9, выигрыш хорватов и сами букмекеры оценивают, как менее вероятный - коэффициент 4,8.

- Франция в этом чемпионате выбила Аргентину, Уругвай, Бельгию, от которой многие ждали завоевания Кубка мира, - говорит Серегин, - Эта команда заставила поверить в нее. Поэтому ее и считают фаворитом.

Официальный сайт липецкого «Металлурга» проводит конкурс прогнозов среди болельщиков, действующих и бывших футболистов, ВИП-персон. Все четыре финалиста (!) конкурса высказались за победу французов.

Хорваты в России запомнились не только красивой игрой, разгромом Аргентины с «королем футбола» Месси - 3:0 и тем, что в четвертьфинале выбили сборную России - 2:2, 4:3 по пенальти. После победы над россиянами игроки хорватов устроили шумное празднование с криками: «Слава Украине!».





