В Липецкой области дожди и до +27

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди и грозы, днем также умеренные дожди, местами грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/сек., при грозах порывы могут достигать 18 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди, грозы. Температура ночью +16 +18 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла.