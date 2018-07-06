Общество

8 минут назад

Рейсы в Санкт-Петербург полетят из Липецка по новому расписанию

1 95
#перелет #аэропорт
Рейсы в Санкт-Петербург полетят из Липецка по новому расписанию

Пассажирам стоит быть внимательнее.

С 6 июля авиакомпания «РусЛайн» вводит в расписание полеты по пятницам вместо четвергов на маршруте Липецк – Санкт-Петербург – Липецк, а также меняет график движения рейсов по понедельникам. Время в пути составит 2 часа, указывает перевозчик.

Борт из Липецка в Северную Пальмиру будет вылетать по понедельникам и пятницам в 19:35, а приземляться в 21:35. Перелет в обратном направлении будет осуществляться в те же дни недели, в 16:35. Расписание утверждено на срок до 26 октября.
1 95
#перелет #аэропорт

Комментарии (1)

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Липецкий зомбак

5 минут назад
И это если прикол. (._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)(._.)
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