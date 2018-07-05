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Туроператор «Натали Турс» выплатил 800 тысяч рублей за несостоявшиеся туры

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#Натали турс
Туроператор «Натали Турс» выплатил 800 тысяч рублей за несостоявшиеся туры

За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей.

Испытывающий проблемы туроператор «Натали Турс» начал выплачивать компенсации своим клиентам по несостоявшимся поездкам. Как сообщаетcя на сайте компании, с 4 июля на прямые финансовые выплаты было направлено 800 тыс. рублей.

Отмечается, что туристы в качестве частичной компенсации могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также компания предлагает компенсацию в виде гарантийного предоставления туристических услуг в будущем.

30 июня туроператор «Панарома-Тур» (юрлицо «Натали Турс») объявил об отмене чартеров в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. 4 июля глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания будет аннулировать все подтвержденные туры своих клиентов. Он пояснил, что туроператор ранее озвучил данные о состоянии дел и партнеры начали веерно отключать «Натали Турс» от обслуживания, - пишут "Известия".
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#Натали турс

Комментарии (1)

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вал

45 минут назад
800000 это 4 путевки. а там как мин 14 000 отмененных...
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