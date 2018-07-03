Культура
46 минут назад
Липчан снова зовут в Ш. К. А. F.
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Фестиваль состоится в сентябре.
9 сентября с 14.00 в Липецке на улице Ленина будет дан старт Широкоформатному книжному арт-фестивалю "Ш. К. А. F. на Дворянской". Его организует Централизованная библиотечная система Липецка при поддержке департамента культуры и туризма города. По традиции ключевыми арт-объектом станет самый настоящий шкаф, пройдя через который можно будет попасть на площадки фестиваля.
"Ш. К. А. F. на Дворянской" соберёт на одной улице литературу, музыку, живопись, хореографию, театр и не только, интригуют организаторы фестиваля. Сейчас идет сбор заявок на участие. Организаторы будут рады видеть на площадках артистов разных жанров, художников, поэтов, писателей, психологов, коллекционеров, нумизматов и филателистов, фотографов, самодеятельных мастеров, желающих провести мастер классы по рукоделию и так далее. Заявки принимаются на электронную почту cebusinfo@yandex.ru с пометкой "Заявка на Ш. К. А. F.", телефон для справок 55-06-74.
Впервые фестиваль состоялся в 2015 году и с тех пор стал ежегодным. За несколько лет он получил высокую оценку горожан и гостей Липецка, в 2016 стал победителем Международного конкурса "Город, где хочется жить".
"Ш. К. А. F. на Дворянской" соберёт на одной улице литературу, музыку, живопись, хореографию, театр и не только, интригуют организаторы фестиваля. Сейчас идет сбор заявок на участие. Организаторы будут рады видеть на площадках артистов разных жанров, художников, поэтов, писателей, психологов, коллекционеров, нумизматов и филателистов, фотографов, самодеятельных мастеров, желающих провести мастер классы по рукоделию и так далее. Заявки принимаются на электронную почту cebusinfo@yandex.ru с пометкой "Заявка на Ш. К. А. F.", телефон для справок 55-06-74.
Впервые фестиваль состоялся в 2015 году и с тех пор стал ежегодным. За несколько лет он получил высокую оценку горожан и гостей Липецка, в 2016 стал победителем Международного конкурса "Город, где хочется жить".
604