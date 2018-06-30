Ельчане продолжают испытывать судьбу на Каракумском мосту

В Сеть попало видео с прогуливающимся по перилам Каракумского моста молодым человеком

Каракумский мост в Ельце, что мост через Каменный лог в Липецк – за этими мостами закрепилась дурная слава. Не одна трагедия произошла на этих сооружениях – от несчастных случаев и бездумных поступков, до добровольного ухода из жизни.

Каракумский мост не ранее как неделю назад фигурировал в сводках происшествий. 23 июня с моста в Быструю Сосну спрыгнули два человека . Одному потребовалась медицинская помощь.

Сегодня сообщество «Мой Елец. Новости» опубликовало видео, шокировавшее подписчиков, на котором молодой человек прогуливается по перилам Каракумского моста.



