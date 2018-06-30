Происшествия

сегодня, 20:07

Ельчане продолжают испытывать судьбу на Каракумском мосту

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#Елец #Каракумский мост
Ельчане продолжают испытывать судьбу на Каракумском мосту

В Сеть попало видео с прогуливающимся по перилам Каракумского моста молодым человеком

Каракумский мост в Ельце, что мост через Каменный лог в Липецк – за этими мостами закрепилась дурная слава. Не одна трагедия произошла на этих сооружениях – от несчастных случаев и бездумных поступков, до добровольного ухода из жизни.

Каракумский мост не ранее как неделю назад фигурировал в сводках происшествий. 23 июня с моста в Быструю Сосну спрыгнули два человека. Одному потребовалась медицинская помощь.

Сегодня сообщество «Мой Елец. Новости» опубликовало видео, шокировавшее подписчиков, на котором молодой человек прогуливается по перилам Каракумского моста.


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#Елец #Каракумский мост

Комментарии (5)

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Гость

32 минуты назад
В последнее время Елец часто фигурирует в разделе происшествий. Что там происходит? Ни дня без приключений?
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Милая Оксана

33 минуты назад
А сейчас вся жизнь один прыжок
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Юрий Нелужков

56 минут назад
На самом деле, бесстрашных кого??? Идиотов? Самоубийц?? Ни на что более не способных жаждателей славы???
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На самом деле

сегодня, 20:26
Это очень круто!!!! Новое движение бесстрашных)
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Charles Robert Darwin

сегодня, 20:19
Естественный отбор в действии
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