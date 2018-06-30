сегодня, 20:07
Ельчане продолжают испытывать судьбу на Каракумском мосту
В Сеть попало видео с прогуливающимся по перилам Каракумского моста молодым человеком
Каракумский мост в Ельце, что мост через Каменный лог в Липецк – за этими мостами закрепилась дурная слава. Не одна трагедия произошла на этих сооружениях – от несчастных случаев и бездумных поступков, до добровольного ухода из жизни.
Каракумский мост не ранее как неделю назад фигурировал в сводках происшествий. 23 июня с моста в Быструю Сосну спрыгнули два человека. Одному потребовалась медицинская помощь.
Сегодня сообщество «Мой Елец. Новости» опубликовало видео, шокировавшее подписчиков, на котором молодой человек прогуливается по перилам Каракумского моста.
Гость
Милая Оксана
Юрий Нелужков
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Charles Robert Darwin