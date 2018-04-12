Рецидивист зарезал соседа за удар череноком лопаты по голове

Суд приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы.

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему жителю Краснинского района, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



Следствием и судом установлено, что ночью 2 января 2018 года в дом к обвиняемому пришел 29-летний сосед. Незадолго до его визита они вместе распивали спиртные напитки, но получив по голове черенком лопаты, обвиняемый поспешил вернуться домой. В ходе новой встречи хозяин дома взял кухонный нож и нанес своему соседу-обидчику не менее пяти ударов в грудную клетку, повредив внутренние органы. От полученных ранений гость скончался. Осознав, что произошло, хозяин дома сообщил в правоохранительные органы.

Вину в совершении преступления подсудимый признал еще на стадии предварительного следствия и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и причинение ножевых ранений.



Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

