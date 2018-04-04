Общество
сегодня, 15:29
Липецкий медвежонок уехал в Киров
За медведем приехал дрессировщик "Росгосцирка"
Одного из трёх медвежат, родившихся 21 января в Липецком зоопарке, забрали сегодня в Киров.
За медвежонком-девочкой приехал дрессировщик диких зверей ФКП «Росгосцирк» Василий Борисович Пархун.
В зоопарке надеются, что в течение апреля, будут пристроены и остальные косолапые малыши.
За медвежонком-девочкой приехал дрессировщик диких зверей ФКП «Росгосцирк» Василий Борисович Пархун.
В зоопарке надеются, что в течение апреля, будут пристроены и остальные косолапые малыши.
иван
Аушка
какая разница
Аушка
гостья