Общество

сегодня, 15:29

Липецкий медвежонок уехал в Киров

5 493
#зоопарк
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Липецкий медвежонок уехал в Киров

За медведем приехал дрессировщик "Росгосцирка"

Одного из трёх медвежат, родившихся 21 января в Липецком зоопарке, забрали сегодня в Киров.

За медвежонком-девочкой приехал дрессировщик диких зверей ФКП «Росгосцирк» Василий Борисович Пархун.

В зоопарке надеются, что в течение апреля,  будут пристроены и остальные косолапые малыши.
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#зоопарк
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Комментарии (5)

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иван

11 минут назад
какая разница, запреты на использование животных в цирках в той или иной форме действуют в десятках стран. для нормального общества цирковые животные, контактные зоопарки и проч. - это неприемлемая практика. о том, в каком обществе живем мы, вывод сделайте сами
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Аушка

37 минут назад
Позорно ходить и смотреть на то, как издеваются над животными. Ни для кого не секрет, что для животных жизнь в цирке-это ад. Есть много номеров, где люди могут показать свои чудные способности, но почему-то всех до сих пор забавляет езда мишек на велосипеде!
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какая разница

43 минуты назад
Аушка, и что же в этом позорного?
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Аушка

47 минут назад
21 век, а люди все как дикари по циркам ходят!!! Позорище!!! Стыдно за людей!
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гостья

48 минут назад
какой милаш) а дрессировщик счастливый)
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