Общество

сегодня, 14:00

Алексей Востриков: «Да, здесь налицо нарушения технологии, но проблема решена»

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#дороги #благоустройство
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Алексей Востриков: «Да, здесь налицо нарушения технологии, но проблема решена»

Главный дорожник города прокомментировал вчерашний «ремонт лужи».

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Вчера GOROD48 разместил видео пользователя соцсети «ВКонтакте» Сергея Щавелева, который снял то, как муниципальные дорожники заливали литой асфальт прямо в лужу на одной улиц района ЛТЗ. А сегодня мы попросили главного дорожника мэрии, директора МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» Алексея Вострикова прокомментировать скандальную ситуацию. И он легко пошел на контакт.

С Алексеем Востриковым мы встретились на улице Юбилейной. Как раз на том самом месте, попавшем на видео, - между домами №5 и №7.

- Я не согласен с вашей формулировкой, что асфальт выливали в лужу, - с этих слов директор МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» начал отвечать на вопрос корреспондента.

Впрочем, Алексей Востриков согласился с очевидным - при ямочном ремонте была нарушена технология. Литой асфальт можно применять и при отрицательных температурах воздуха, но им можно заполнять предварительно осушенные выбоины: ведром, лопатой, воздуходувкой, а при крайнем случае, как этот, - с привлечением АС-машины, которая должна была откачать из ямы воду.

- Но ведь проблема решена! Яма заделана, и теперь в нее не будут проваливаться автомобили. Автовладельцы и администрация Липецка не будут нести убытки. Что важнее: нарушение технологии или решение вопроса? Спросите об этом у любого автовладельца, и он скажет, что ему важнее не повредить машину. Понятно, что такое решение - временное. При вступлении весны в свои права мы капитально отремонтируем эту часть дороги, - сказал Алексей Востриков.

Кстати, эта часть города - поселок ЛТЗ - можно назвать, вслед за спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, шанхаем. Здесь, между домами №5 и №7 по улице Юбилейной, кажется, нарушены все правила благоустройства. Здесь сидят вечные бабушки, продающие квашеную капусту и квас с установленных на изъеденные песочной ржавчиной и грязью сугробы ящиков. Тут же установлены те самые опостылевшие горожанам желто-зеленые палатки «Липецкой ярмарки». Какой-то фермер торгует картошкой из багажника своего автомобиля. Здесь же - сразу две автолавки, в которых, как говорят в управлении потребительского рынка мэрии, торгуют сразу с нарушением целой кипы законов. Так, в них продают «молочку» и «кондитерку» неизвестного происхождения продавцы, у которых может не быть санкнижек и документов, свидетельствующих о работе «вбелую». Как правило, такие автомобили-холодильники подключены к городской уличной электросети без какого-либо договора с МКП «Липецкгорсвет» или же к соседним домам. Ну, и наконец, автолавки не входят в разработанную департаментом экономического развития мэрии схему нестационарных объектов уличной торговли.

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- Этот мини-рынок легален? - поинтересовался GOROD48 в управлении потребительского рынка администрации Липецка.

На этот вопрос мы ответа не получили.
15 1450
#дороги #благоустройство
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Комментарии (15)

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За бабушек

7 минут назад
Ну вот, теперь из за этой ямы бабушек разгонят. Жалко их.
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Артурчик

16 минут назад
Теперь понятно, что за специалист занимает кресло директора МБУ «Управление благоустройства г.Липецка». А если бы яма была 20х20х1 м3, то в нее бы 400 кубов асфальта засыпали? Хотя такой умелец и 400 кубов и в детское ведерко зальет и оприходует.
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Калдырь

29 минут назад
Востриков плевал на все госты у него своя личная методика ремонта дорог.
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Гидравлический Ампер

33 минуты назад
Там где под чутким взором вечных бубушек кортошка торгует фермером, и и палатки строят глазки багажнику, там и асфаль ложат в лужи. Это Россия детка!
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Александр

34 минуты назад
Я одного не могу понять. Все тут правильные и технологию знают. Ну давайте ждать пока растает снег, все высохнет и тогда сделаем все по технологии. Вот только до этого времени, ВЫ "умники" попадете в эту яму и расшибете подвеску и Вы же начнете скулить:"Почему нельзя было хотя бы щебенкой засыпать?" Большинство тех кто пишет комментарии про не соблюдение технологий диванные профессионалы ничего не понимающие в том как обстоят дела на самом деле.
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81% липчан

38 минут назад
Всё устраивает
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франк

41 минуту назад
Нашли проблему блин!!! На ЛТЗ не какого развития!! Только пивнушки и пятисотки. Посмотрите на тракторный завод! Это достояние России?!
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Димон Медведев

54 минуты назад
Это не бабушки, а учителя которые в бизнес подались
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Ну и рожа

сегодня, 14:28
У этого 3,14здабола! С такой только народ наioбывать!
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ЛОХ не мамонт

сегодня, 14:26
Проблема решена, лавэха освоена. Больше решений, больше лавандосиков. Денег взяли как за полноценный
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