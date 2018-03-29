Общество
сегодня, 14:00
Алексей Востриков: «Да, здесь налицо нарушения технологии, но проблема решена»
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Главный дорожник города прокомментировал вчерашний «ремонт лужи».
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Вчера GOROD48 разместил видео пользователя соцсети «ВКонтакте» Сергея Щавелева, который снял то, как муниципальные дорожники заливали литой асфальт прямо в лужу на одной улиц района ЛТЗ. А сегодня мы попросили главного дорожника мэрии, директора МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» Алексея Вострикова прокомментировать скандальную ситуацию. И он легко пошел на контакт.
С Алексеем Востриковым мы встретились на улице Юбилейной. Как раз на том самом месте, попавшем на видео, - между домами №5 и №7.
- Я не согласен с вашей формулировкой, что асфальт выливали в лужу, - с этих слов директор МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» начал отвечать на вопрос корреспондента.
Впрочем, Алексей Востриков согласился с очевидным - при ямочном ремонте была нарушена технология. Литой асфальт можно применять и при отрицательных температурах воздуха, но им можно заполнять предварительно осушенные выбоины: ведром, лопатой, воздуходувкой, а при крайнем случае, как этот, - с привлечением АС-машины, которая должна была откачать из ямы воду.
- Но ведь проблема решена! Яма заделана, и теперь в нее не будут проваливаться автомобили. Автовладельцы и администрация Липецка не будут нести убытки. Что важнее: нарушение технологии или решение вопроса? Спросите об этом у любого автовладельца, и он скажет, что ему важнее не повредить машину. Понятно, что такое решение - временное. При вступлении весны в свои права мы капитально отремонтируем эту часть дороги, - сказал Алексей Востриков.
Кстати, эта часть города - поселок ЛТЗ - можно назвать, вслед за спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, шанхаем. Здесь, между домами №5 и №7 по улице Юбилейной, кажется, нарушены все правила благоустройства. Здесь сидят вечные бабушки, продающие квашеную капусту и квас с установленных на изъеденные песочной ржавчиной и грязью сугробы ящиков. Тут же установлены те самые опостылевшие горожанам желто-зеленые палатки «Липецкой ярмарки». Какой-то фермер торгует картошкой из багажника своего автомобиля. Здесь же - сразу две автолавки, в которых, как говорят в управлении потребительского рынка мэрии, торгуют сразу с нарушением целой кипы законов. Так, в них продают «молочку» и «кондитерку» неизвестного происхождения продавцы, у которых может не быть санкнижек и документов, свидетельствующих о работе «вбелую». Как правило, такие автомобили-холодильники подключены к городской уличной электросети без какого-либо договора с МКП «Липецкгорсвет» или же к соседним домам. Ну, и наконец, автолавки не входят в разработанную департаментом экономического развития мэрии схему нестационарных объектов уличной торговли.
- Этот мини-рынок легален? - поинтересовался GOROD48 в управлении потребительского рынка администрации Липецка.
На этот вопрос мы ответа не получили.
С Алексеем Востриковым мы встретились на улице Юбилейной. Как раз на том самом месте, попавшем на видео, - между домами №5 и №7.
- Я не согласен с вашей формулировкой, что асфальт выливали в лужу, - с этих слов директор МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» начал отвечать на вопрос корреспондента.
Впрочем, Алексей Востриков согласился с очевидным - при ямочном ремонте была нарушена технология. Литой асфальт можно применять и при отрицательных температурах воздуха, но им можно заполнять предварительно осушенные выбоины: ведром, лопатой, воздуходувкой, а при крайнем случае, как этот, - с привлечением АС-машины, которая должна была откачать из ямы воду.
- Но ведь проблема решена! Яма заделана, и теперь в нее не будут проваливаться автомобили. Автовладельцы и администрация Липецка не будут нести убытки. Что важнее: нарушение технологии или решение вопроса? Спросите об этом у любого автовладельца, и он скажет, что ему важнее не повредить машину. Понятно, что такое решение - временное. При вступлении весны в свои права мы капитально отремонтируем эту часть дороги, - сказал Алексей Востриков.
Кстати, эта часть города - поселок ЛТЗ - можно назвать, вслед за спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, шанхаем. Здесь, между домами №5 и №7 по улице Юбилейной, кажется, нарушены все правила благоустройства. Здесь сидят вечные бабушки, продающие квашеную капусту и квас с установленных на изъеденные песочной ржавчиной и грязью сугробы ящиков. Тут же установлены те самые опостылевшие горожанам желто-зеленые палатки «Липецкой ярмарки». Какой-то фермер торгует картошкой из багажника своего автомобиля. Здесь же - сразу две автолавки, в которых, как говорят в управлении потребительского рынка мэрии, торгуют сразу с нарушением целой кипы законов. Так, в них продают «молочку» и «кондитерку» неизвестного происхождения продавцы, у которых может не быть санкнижек и документов, свидетельствующих о работе «вбелую». Как правило, такие автомобили-холодильники подключены к городской уличной электросети без какого-либо договора с МКП «Липецкгорсвет» или же к соседним домам. Ну, и наконец, автолавки не входят в разработанную департаментом экономического развития мэрии схему нестационарных объектов уличной торговли.
- Этот мини-рынок легален? - поинтересовался GOROD48 в управлении потребительского рынка администрации Липецка.
На этот вопрос мы ответа не получили.
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