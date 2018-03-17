Пожар на нефтебазе потушили только к утру

Возгорание ликвидировали 100 пожарных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня к 10.50 на улице Ангарской была завершена операция по тушению пожара на нефтебазе "Липецкой транспортной компании" .

В ликвидации возгорания были задействованы 100 пожарных и 28 единиц техники. После того, как удалось сбить открытое пламя с горящих резервуаров, часть бензина, вытекшего из них, выгорала до утра на обвалованной площади.

Напомним, что пламя вспыхнуло 16 марта около полуночи. Загорелись два резервуара с бензином АИ-92. Один из них взорвался. К нефтебазе стянули силы всех пожарных частей города. Руководил ликвидацией возгорания начальник ГУ МЧС РФ по Липецкой области Михаил Салфетников.