Происшествия

сегодня, 12:41

Пожар на нефтебазе потушили только к утру

4 1861
#пожар
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Пожар на нефтебазе потушили только к утру

Возгорание ликвидировали 100 пожарных.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня к 10.50 на улице Ангарской была завершена операция по тушению пожара на нефтебазе "Липецкой транспортной компании".

В ликвидации возгорания были задействованы 100 пожарных и 28 единиц техники. После того, как удалось сбить открытое пламя с горящих резервуаров, часть бензина, вытекшего из них, выгорала до утра на обвалованной площади. 

Напомним, что пламя вспыхнуло 16 марта около полуночи. Загорелись два резервуара с бензином АИ-92. Один из них взорвался. К нефтебазе стянули силы всех пожарных частей города. Руководил ликвидацией возгорания начальник ГУ МЧС РФ по Липецкой области Михаил Салфетников.

4 1861
#пожар
2

Комментарии (4)

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Липчаннин

28 минут назад
Липецкая. ТОПЛИВНАЯ компания. А у шаховавсе застраховано.
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1

31 минуту назад
Гость, да шаховы прогорели!!!!
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После первой не закусываю

58 минут назад
Гость, есть. Пострадал Шахов, кучу бабла лишился. Теперь ему конец от жабы (задушит).
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Гость

сегодня, 13:12
Пострадавшие есть?
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