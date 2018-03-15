В Воловском районе готовятся к паводку

К водоемам района расчищают пути

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, при участии представителя управления в целях предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможно высоким уровнем подъема воды во время паводка 2018 года, на территории Воловского района Липецкой области была осуществлена расчистка подъездных путей к гидротехническим сооружениям: пруда в 1400 м на запад от деревни Воздвиженка , пруда в 1000 м. на северо-восток от скла Васильевка , а также пруда 5,0 км на юго-запад от села Юрское.