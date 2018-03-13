Культура

сегодня, 10:46

Липчане увидят пейзажи Крыма и Абхазии

384
#выставка
Липчане увидят пейзажи Крыма и Абхазии

Сегодня Липецкий областной выставочный зал открывает персональную выставку Евгения Мелихова.

Молодой липецкий художник предоставит около 40 живописных работ, созданных в последние годы. Зрители увидят пейзажи Липецкого края, Крыма, Абхазии и Беларуси, сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Произведения молодого художника отличаются строгой композиционной лаконичностью, в то же время, они многозначны по своему содержанию. Выверенная и гармоничная палитра подчеркивает живописные качества молодого, но уже состоявшегося художника.

Выставка продлится до 25 марта.

Евгений Мелихов - выпускник художественно-графического факультета Липецкого государственного педагогического университета. С 2011 года активно участвует во всероссийских, межрегиональных, областных молодежных выставках и пленэрах: всероссийской молодежной выставке графики (Тюмень, 2011 г.), межрегиональных молодежных выставках «Мы и наше время» (Липецк, 2013-2016 гг.), областных выставках, посвященных Дню художника (Липецк, 2012-2017гг.), X Липецком молодежном пленэре «Горизонты» (Липецк, 2014 г.). Является участником обменного проекта Липецк-Рязань (2017 г.), пленэров в г. Мстиславль (Республика Беларусь, 2017 г.), и в г. Гагра (Абхазия, 2018 г.). 


384
#выставка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Музыкальные школы Липецкой области получат подарок от министра - 38 новых пианино
2
Музыкальные школы Липецкой области получат подарок от министра - 38 новых пианино

27 минут назад

Культура
В Липецке откроется выставка посвященная «сторожу станции Добринка» - Максиму Горькому
#выставка #Горький
В Липецке откроется выставка посвященная «сторожу станции Добринка» - Максиму Горькому

32 минуты назад

Культура
Дети из Липецкой области смогли пообщаться с известным режиссером
#кино #дети
2
Дети из Липецкой области смогли пообщаться с известным режиссером

сегодня, 00:20

Культура
Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ
#выборы #концерт #кино
14
Для избирателей приготовили бесплатные концерт и кинопоказ

вчера, 23:08

Культура
На выставке «Интурмаркет-2018» презентовали «Липецкую землю»
#выставка #туризм
4
На выставке «Интурмаркет-2018» презентовали «Липецкую землю»

вчера, 17:22

Культура
В Задонске выставят картины «Зимнего пленэра»
#выставка
1
В Задонске выставят картины «Зимнего пленэра»

вчера, 16:36

Культура