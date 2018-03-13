Липчане увидят пейзажи Крыма и Абхазии

Сегодня Липецкий областной выставочный зал открывает персональную выставку Евгения Мелихова.

Молодой липецкий художник предоставит около 40 живописных работ, созданных в последние годы. Зрители увидят пейзажи Липецкого края, Крыма, Абхазии и Беларуси, сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области.



Произведения молодого художника отличаются строгой композиционной лаконичностью, в то же время, они многозначны по своему содержанию. Выверенная и гармоничная палитра подчеркивает живописные качества молодого, но уже состоявшегося художника.



Выставка продлится до 25 марта.



Евгений Мелихов - выпускник художественно-графического факультета Липецкого государственного педагогического университета. С 2011 года активно участвует во всероссийских, межрегиональных, областных молодежных выставках и пленэрах: всероссийской молодежной выставке графики (Тюмень, 2011 г.), межрегиональных молодежных выставках «Мы и наше время» (Липецк, 2013-2016 гг.), областных выставках, посвященных Дню художника (Липецк, 2012-2017гг.), X Липецком молодежном пленэре «Горизонты» (Липецк, 2014 г.). Является участником обменного проекта Липецк-Рязань (2017 г.), пленэров в г. Мстиславль (Республика Беларусь, 2017 г.), и в г. Гагра (Абхазия, 2018 г.).





