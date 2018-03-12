В Усманском районе ликвидирована стихийная свалка

Управлением Россельхознадзора Липецкой области проведена проверка Дмитриевского сельсовета

При проведении плановой выездной проверки в отношении администрации сельского поселенияДмитриевский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ отделом земельного надзора Управления Россельхознадзора по Липецкой области установлено, что в связи с внесенными изменениями в Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 01.01.2015г. полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет возложены на администрацию Усманского муниципального района Липецкой области РФ.

На администрацию сельского поселения возложено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, которая ответственно подходит к исполнению этой обязанности. Администрация сельского поселения Дмитриевский сельсовет заключила краткосрочный договор на оказание услуг по вывозу и утилизации ТБО от здания администрации сельского поселения и от жителей из 8 контейнеров для сбора мусора, установленных на оборудованных площадках.

Силами администрации сельского поселения осуществлена ликвидация одной стихийной свалки на территории сельского поселения в села Дмитриевка. На момент проведения проверки мест захламления на территории сельского поселения не обнаружено, сообщили в управлении Россельхознадзора Липецкой области.